The Kardashians en Star Plus: la familia más famosa de la TV anuncia su regreso

Entornointeligente.com / El último día del 2021, Hulu sorprendió a todos al presentar el primer teaser de The Kardashians , su nueva serie con la famosa familia de la telvision estadounidense. Tras finalizar su paso por E! Entertainment, las modelos y empresarias llegan a Hulu en Estados Unidos y a Star Plus en Latinomérica.

El anuncio del estreno del reality llegó después del lanzamiento de un teaser donde Kendall Jenner promete a los fanáticos que “no tienen idea de lo que se avecina”. A la par, se mostró destellos de la opulenta vida de la famosa familia junto a un mensaje que dice: “Glamour, poder, fama, familia. El mundo estará mirando”.

PUEDES VER: Soy Georgina: la polémica detrás del retiro de Julián Gil de la serie de Netflix Nuevo adelanto de The Kardashians De acuerdo a Star Plus, The Kardashians dará acceso total a las vidas de las celebridades. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a ponerse frente a las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares que en los últimos meses han protagonizado. Desde intensas presiones al administrar sus negocios, hasta momentos agradables junto a sus hijos, el show promete atrapar a los espectadores con sus historias de amor y discusiones ya conocidas en la televisión.

En junio de 2021, una fuente le dijo a Entertainment Tonight que posiblemente Travis Barker, prometido de Kourtnet Kardashian y baterista de Blink 182, “haga una aparición en el programa”.

Además de la promoción, la cuenta de Instagram de la serie compartió fotos individuales de cada una de las seis Kardashian-Jenner, subtitulando las tomas con sus nombres.

Por el momento, The Kardashians ha confirmado su estreno para el 14 de abril. Para Latinoamérica se espera su confirmación.

