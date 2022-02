'Sniper' que atirava contra veículos que trafegavam por rodovia em MS é preso; vídeo mostra tiro atingindo carro

Entornointeligente.com / RIO — Um homem, de 59 anos, conhecido como “sniper” e considerado pela polícia um “expert” em armas de fogo, foi preso durante a Operação Sniper, realizada nesta segunda-feira. O suspeito se escondia na mata, às margens da Rodovia BR-262, a 208 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e atirava aleatoriamente com uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 contra veículos que trafegavam na via em alta velocidade. Pelo menos cincos vítimas procuraram a delegacia. Uma delas registrou o momento em que a janela do carro é atingindo pelo suspeito.

Suspeito do ataque se escondia em mata, às margens da BR-262. Ele foi preso e é considerado "expert" em armas de fogo. Crédito: PCMS

Na residência do suspeito, os policiais encontraram a arma usada para atingir os carros, munição de uso permitido e restrito e um estilingue com pedras, que também era utilizado por ele em alguns casos.

Um vídeo gravado de dentro do veículo de uma das vítimas, que seguia pela BR-262 com a família mostrou o momento em que o automóvel é atingido. O registro foi feito no dia de Natal e, segundo a polícia, viralizou, causando medo para a população que precisava transitar pela rodovia todos os dias. Outras cinco vítimas também já foram identificadas.

De acordo com a polícia, o suspeito atirava sem que houvesse motivo para isso. Além de colocar em risco os ocupantes dos veículos, os tiros poderiam causar também um acidente.

— Ele simplesmente não tem motivos para fazer o que faz. Escolhe pessoas aleatoriamente e atira — afirmou o delegado responsável pelo caso Pedro Henrique Pillar ao “Campo Grande News”.

A polícia constatou ainda que a prática era rotineira e que diversos veículos paravam em postos de gasolina nas proximidades de onde o homem agia, com vidros quebrados, atingidos por balas. Os disparos eram feitos na direção do motorista e houve casos de alguns deles ficarem feridos.

Além da arma, a polícia apreendeu um estilingue com pedras, que também era utilizado pelo suspeito. Foto: Divulgação PCMS Ameaças a funcionários de postos de gasolina Funcionários de postos de gasolina na Rodovia BR-262 foram ameaçados pelo suspeito que, segundo informaram os agentes, já teria praticado pelo menos dois homicídios, um em 2005 e outro 2012, que foi arquivado por falta de provas.

— É preciso dar continuidade às investigações, até porque o homicídio aconteceu no mesmo local e da mesma maneira que os ataques registrados agora — disse Pillar.

Além do homicídio, o homem tem diversas passagens por dano de veículos, furto, ameaça e até por perseguir um policial militar que o prendeu em uma das ocasiões.

Um homem, de 59 anos foi preso. Ele é conhecido como "sniper" e considerado pela polícia um "expert" em armas de fogo Foto: Divulgação PCMS Segundo a polícia, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será indiciado pela tentativa de homicídio referente ao vídeo investigado.

