¡Récords para Japón! Drive my car podría ser la nueva Parasite en los Oscar 2022

Entornointeligente.com / Este martes 8 de febrero inició con el esperado anuncio de los nominados a los Oscar 2022 . Las diferentes categorías han colocado a emocionantes producciones, actores y equipo en carrera para llevarse a casa las tan ansiadas estatuillas doradas. No obstante, más allá de algunas menciones que se veían venir, sobre todo en mejor actor y mejor actriz , el apartado que ha despertado interés ha sido el de mejor película.

En esta ocasión, la Academia ha decidido destacar a 10 largometrajes para su más codiciada categoría. Dentro de ellos, Drive my car ha sido una de las más sorprendentes, pues se ha convertido en la decimocuarta cinta de habla no inglesa en alcanzar tamaño reconocimiento.

Drive my car es un largometraje japonés dirigido por Ryusuke Hamaguchi. Foto: Difusión

PUEDES VER: Oscar 2022: El poder del perro es la película más nominada con 12 menciones en total De ese modo, muchos creen que podría repetir el éxito que obtuvo Parasite en la entrega anterior de los Oscar . Ahí no se detiene la emoción, pues el filme dirigido por Ryusuke Hamaguchi ha marcado un nuevo hito para su nación de origen, Japón: ha sido nominada a mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor largometraje internacional.

Con ello, según comenta The Hollywood Reporter, se convierte en el primer proyecto japonés en entrar a competencia en más de una categoría para la gala . Además, de acuerdo con Japan Times, Drive my car también es la primera en estar en carrera a mejor película en representación del país del sol naciente.

Nominadas a mejor película en los Oscar 2022. Foto: Instagram/@theacademy

PUEDES VER: Oscar 2022: Eternals desata batalla en Twitter por no estar nominada a mejores VFX ¿De qué trata Drive my car? Drive My Car sigue a Yusuke Mafuku, un joven actor y director de teatro que está de luto por la muerte de su esposa y acepta una oferta para dirigir una producción de Tío Vania para distraerse de su dolor.

A su llegada, conoce a Misaki Watari, una joven asignada a él como chófer, que se le une solo para ver cómo aumentan las tensiones entre él y su reparto, ya que una atractiva estrella de la televisión se enfrenta a Yusuke tras enterarse de su indeseada conexión con su difunta esposa.

Mientras debe enfrentarse a verdades dolorosas y misterios inquietantes de su pasado, Drive My Car narra el vínculo entre el protagonista y Misaki, en una historia que recorre un camino de amor, pérdida, aceptación y paz.

