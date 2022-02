Película ‘Encanto’ nominada en tres categorías de los premios Óscar

Entornointeligente.com / En la mañana del martes 8 de enero fueron anunciadas las nominaciones para los premios Oscar 2022. La película de Disney inspirada en Colombia, Encanto , fue nombrada en tres categorías.

Una de estas fue a ‘ Mejor película animada ‘, en la que competirá junto a otras producciones como Flee, Luca, The Mitchells Vs. The Machines y Raya and the last dragon.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are? #Oscars pic.twitter.com/pd4VD20yKn

? The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022 A esta nominación se le suma la de ‘Mejor canción original ‘ por la pieza ‘Dos Oruguitas’, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

Su última nominación es en la categoría ‘ Mejor banda sonora ‘ realizada por Germain Franco. Allí competirá contra Don’t Lool Up, Dune, Parallel Mothers y The Power of the dog.

Cue the orchestra for these Original Score nominees? #Oscars pic.twitter.com/w2YY98JIG2

? The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022 La ceremonia se llevará a cabo el próximo 27 de marzo.

