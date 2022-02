Oscar 2022: conoce dónde ver las películas nominadas a los premios de la Academia

Entornointeligente.com / Este 27 de marzo de 2022 se llevará a cabo la edición 94 de los premios Oscar , que tendrán lugar en el Teatro Dolby en Hollywood, California. Ahora que ya se conoce a gran parte de los nominados que lucharán por llevarse el ansiado premio de cine, no te puedes quedar sin ver cada unas las cintas que podrían pasar a la historia.

Aquí te dejamos la lista de películas nominadas y te contamos en dónde podrías verlas.

PUEDES VER: Lista completa de nominados a los Óscar 2022: revisa qué actores, actrices y películas lograron mención Dónde ver Coda La cinta se encuentra nominada a mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor secundario. Actualmente, puede ser vista en Netflix.

CODA es el acrónimo en inglés de child of deaf adult. Señales del corazón es un remake estadounidense del filme francés La familia Bélier (2014). Este narra la historia de Ruby (Emilia Jones), la única hija oyente de una familia de sordomudos.

Dónde ver Don’t look up La popular película que viene siendo una de las más vistas en internet y se encuentra nominada a mejor película, mejor banda sonora, mejor guion original y montaje. Ya puedes disfrutar de ella a través del servicio de streaming Netflix.

La trama se centra en un profesor y una estudiante de astronomía, quienes descubren que el fin del mundo está por llegar a causa de un asteroide. Ante ello, deciden advertir a las personas con la ayuda del Gobierno norteamericano. Sin embargo, no obtienen una respuesta positiva, por lo que buscan ayuda de los medios de comunicación, pero todo resulta en vano en una sociedad tan consumista y ególatra.

Don’t look up es el nuevo proyecto de Adam Mackay, director nominado al Oscar por películas como The big short y Vice. Foto: Netflix

Dónde ver Drive my car La nominada a mejor película muy pronto estará disponible a través del servicio de streaming MUBI.

Todo parece poco para una cinta sutil, elegante y profunda que adapta un relato de Murakami y que ha conquistado a los espectadores de medio mundo pese a sus tres horas de duración.

Drive My Car. Foto: Ryusuke Hamaguchi

Dónde ver Dune Esta conocida cinta, con un total de 10 nominaciones a los Oscar, estará disponible a través de HBO Max desde el día 17 de febrero.

Arrakis se convierte en el más importante del universo, lo que conlleva a una lucha por el poder, las alianzas y las traiciones. Esto ocasionará una guerra interestelar en la que su director presenta deslumbrantes escenarios y planos más que ambiciosos. Todo esto puso en bandeja el inicio de la segunda parte del proyecto.

Dune en Netflix. Foto: Netflix

Dónde ver The power of the dog No te quedes sin ver la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, ya disponible en Netflix.

Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su hijo, Peter, como peón.

Kirsten Dunst como Rose en The power of the dog. Foto: Twitter/@HIDEO_KOJIMA_EN

Dónde ver King Richard El nuevo film de Will Smith llegará muy pronto al streaming de la mano de Netflix y Amazon Prime.

King Richard sigue el viaje de Richard Williams, un intrépido padre que contribuye a criar a dos de las atletas más destacadas de todos los tiempos, quienes acabarán cambiando el deporte del tenis para siempre. Impulsado por una clara visión de su futuro, y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y a Serena Williams de las calles de Compton, California, a la escena mundial como íconos legendarios.

Will Smith podría llevarse el Oscar a mejor actor por King Richard. Foto: Warner Bros.

Dónde ver Licorice Pizza Debido a que su estreno fue en noviembre de 2021, aún no hay una fecha clara para su lanzamiento en streaming, pero se espera que llegue posteriormente a Netflix.

Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, la vida de dos jóvenes que se enamoran en el valle de San Fernando en 1973. Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, la película nos muestra la travesía y complejidades del primer amor, que los prepara para la crueldad de la vida adulta.

Licorice Pizza. Foto: Focus Features

Dónde ver Nightmare alley Otra cinta por la que habrá que esperar un poco más. De momento no se ha anunciado a qué plataforma podría llegar.

Todo comienza “cuando el carismático pero desafortunado Stanton Carlisle (Cooper) se gana el cariño de la clarividente Zeena (Collette) y su marido mentalista Pete (Strathairn) en un carnaval ambulante, y crea un boleto dorado al éxito usando este conocimiento recién adquirido para engañar a la élite adinerada de la sociedad neoyorquina de la década de 1940. Con la virtuosa Molly (Mara) lealmente a su lado, Stanton planea estafar a un peligroso magnate (Jenkins) con la ayuda de una misteriosa psiquiatra (Blanchett) que podría ser su oponente más formidable hasta el momento”.

Nightmare Alley es la gran apuesta del galardonado director mexicano Guillermo del Toro por el cine noir o negro. Foto: Searchlight Pictures

Dónde ver West side story Una de las más esperadas por los amantes del cine. Podrá ser vista muy pronto en Disney+ o Star+

El argumento se basa en la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, pero adaptada a la ciudad de Nueva York de 1957, donde dos bandas, los Sharks de Puerto Rico y los Jets, son eternos rivales. El conflicto salta cuando María (Rachel Zegler), hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña, Bernardo (David Álvarez), y Tony (Ansel Elgort), exmiembro de los Jets, se enamoran. Los dos grupos incitan a los líderes a pelear, Tony no quiere, pero se ve forzado a hacerlo cuando Bernardo (David Álvarez) asesina a su amigo Riff (Mike Faist). En la gresca, Tony mata a Bernardo, y Chino, el otro pretendiente de María, toma venganza.

Poster oficial de West side story. Foto: 20th Century Studios

Dónde ver Belfast Otra de las películas que de momento no tiene un anuncio oficial para llegar a los servicios de streaming.

Sitúa la acción en su Belfast natal a finales de la difícil década de los años 1960, cuando Irlanda del Norte vivía un clima de guerra civil entre las comunidades protestante y católica, un periodo conocido como The Troubles.

Belfast. Foto: Kenneth Branagh

