Luciana Fuster se pronunció tras beso entre Flavia Laos y Austin Palao: “El chiste se cuenta solo”

Entornointeligente.com / Pese a que desde hace algún tiempo atrás Flavia Laos aseguró que por el momento quiere estar soltera y enfocarse en su carrera, la modelo fue captada por Amor y Fuego besando apasionadamente a Austin Palao . Como se aprecia en el corto video del programa, ambos jóvenes estuvieron en una situación bastante cariñosa y recordó a lo sucedido hace algunas semanas donde también estuvieron juntos en una reunión nocturna.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar en el ambiente del espectáculo nacional, especialmente por parte de Luciana Fuster . La modelo dejó un breve, pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter y mediante su Instagram haciendo clara referencia al reportaje que será emitido completamente este miércoles 9 de enero.

PUEDES VER: Luciana Fuster habla sobre las indirectas que recibe y aclara que sí conoce de ‘códigos’ Luciana se pronunció tras beso entre Flavia Laos y Austin Palao “El chiste se cuenta solo”, escribió la integrante de Esto es guerra junto al emoji de la cara sonriente. Como se recuerda, la modelo fue acusada por Flavia Laos de no tener códigos luego de mantener una relación que aún no ha sido oficializada con Patricio Parodi, ex de la Laos.

Luciana Fuster se pronunció tras ampay entre Austin Palao y Flavia Laos. Foto: Twitter

Por ello, Luciana Fuster aprovechó la oportunidad para devolverle el mensaje, ya que ella y Austin Palao mantuvieron una relación que no terminó de la mejor manera. La actual integrante de Esto es Habacilar fue captada junto a Emilio Jaime a solo pocos días de que ambos anunciaran su separación.

Luciana Fuster habla sobre las indirectas que recibe Durante todo este martes, Luciana Fuster utilizó las historias de su cuenta de Instagram para responder los cuestionamientos de sus seguidores. Uno de ellos hizo referencia a las indirectas que ha venido recibiendo y sobre los códigos entre amigos que también se le señaló.

“Para mí los códigos son: (1) Respetarse, (2) Respetar a tu pareja cuando estás dentro de una relación, (3) Respetar a tus amigxs de verdad y personas que no te han hecho daño. Y podría seguir, pero eso es básico”, precisó.

Lo más visto de Espectáculos Clara Seminara tras nuevas declaraciones de ‘Yuca’: “Si piensa de esa manera ahora todo tiene sentido” Ezio Oliva comparte foto de Karen Schwarz desde la clínica: “Sobre todo en las malas” ¿Qué fue de la vida del imitador de Joe Arroyo, el ganador de la segunda temporada de Yo Soy? Lo más visto de La República Valery Revello asegura estar enamorada de Sergio Peña: “Amo al papá de mi hija, me muero por él” Mujer resondra a su loro al darse cuenta que es agresivo con otras personas excepto con ella Valery Revello niega traición a Sergio Peña: “He sido siempre fiel a mi matrimonio” Video recomendado: Miguel Barraza arremete contra Hablando Huevadas: “Creen que han ganado el cielo” Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com