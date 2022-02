‘Leerkrachten binnenland verdienen gouden speldje’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt veel aandacht te schenken aan het onderwijs in het binnenland vanwege onder andere de overstromingen die er zijn geweest. Ook de veiligheid van de leerkrachten is een aandachtsgebied van het ministerie. Dit kwam naar voren tijdens een dinsdag gehouden persconferentie. “Onze leerkrachten in het binnenland verdienen een gouden speldje omdat ze ondanks alles toch blijven lesgeven”, zei de minister.

De veiligheid van de leerkrachten had zulke erge vormen aangenomen dat zij eens alle leerkrachten moest terugroepen naar de stad. Gelukkig is er nu een samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en met de lokale bevolking waardoor de veiligheid is verbeterd.

Een tekort aan leerkrachten speelt het onderwijs ook parten. In bijvoorbeeld Coronie is er een duidelijk tekort maar dit probleem doet zich ook in het binnenland voor, waardoor leerkrachten van de onderbouw les moeten geven in de bovenbouw.

Vorige week bezochten de minister en haar team het westen van het land. “Er is vooral op de lagere school een gebrek aan leerkrachten in Coronie. Dit komt doordat de de leerkrachten elke dag vanuit Nickerie moeten afreizen en dat heel vermoeiend is waardoor er vaak geen volledige bezetting is”.

Als oplossing zullen er containerwoningen worden gemaakt zodat de leerkrachten ter plekke kunnen wonen. “Er is altijd een brain drain geweest maar er zijn dalen en pieken en het ministerie gaat na hoe zij de tekorten kunnen opvangen”, zei Levens.

