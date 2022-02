Jovem negro preso no Jacarezinho após comprar pão é libertado pela Justiça

Entornointeligente.com / RIO — Preso depois sair de uma padaria no Jacarezinho , o entregador Yago Corrêa de Souza, de 21 anos, foi solto na tarde desta terça-feira por ordem da Justiça. O juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese, durante a audiência de custódia, entendeu não haver provas suficientes para manter Yago preso. No entanto, ele ainda responderá ao processo.

— Esses foram os piores dias da minha vida. Isso aqui é um inferno. Eu só quero justiça. Eu pensei que iria ficar aqui dentro. Passei fome — disse o entregador Yago Corrêa de Souza, após deixar a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

Pedido de soltura: Justiça manda soltar jovem negro preso no Jacarezinho após comprar pão

Durante toda manhã, parentes e amigos fizeram uma vigília na porta da penitenciária pedindo a revogação da detenção do rapaz. Os advogados disseram que não há como imputar o crime de tráfico de drogas a ele. Em um dos vídeos, feito na padaria, às 19h34m, Yago aparece de bermuda jeans e camisa do Flamengo comprando pão. O vídeo mostra a atendente servindo ao menos sete pães a Yago, que pega o pedido e caminha em direção à porta do estabelecimento.

— Foram dias de angústia, dor e sofrimento. Só quem passa por isso sabe. A gente tem que estar em qualquer lugar. A gente não tem que estar no local errado ou certo. Negro tem que estar onde ele quiser. Agora, a gente só quer comemora, levá-lo para casa. Daqui para frente, Deus está no controle. Essa é uma sensação de alívio. Mas quantos casos como o de Yago existem por aí? — desabafou a irmã de Yago, Érica Corrêia de Souza.

Érica Corrêia de Souza Irmã de Yago Ela ressaltou que a luta da comunidade para libertar o irmão teve resultado e que não vê a hora de que ele possa voltar para casa:

— A favela quando quer tem voz sim. Nós lutamos pelos nossos direitos e fomos ouvidos sim. A favela venceu. Yago é inocente e vai voltar com a gente para casa.

