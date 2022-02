Industria de videojuegos desacelera su crecimiento

Entornointeligente.com / La pandemia del Covid-19 impulsó el crecimiento de la de por sí ya fuerte industria mundial de los videojuegos. Sin embargo, este año las empresas del sector que cotizan en Bolsa atraviesan por mucha volatilidad.

Las desarrolladoras de videojuegos que cotizan en distintos mercados accionarios, luego de fuertes alzas en el precio de sus acciones derivado de los confinamientos por la crisis sanitaria del coronavirus, este año luchan contra la volatilidad del mercado.

Tencent Holdings, compañía china de tecnología y comunicaciones fundada en 1998, desarrolladora de juegos como League of Legends, Epic Games, Gears of Wars y Fortnite, este año tiene un rendimiento de 4.64% en la Bolsa de Hong Kong, mientras que en los últimos tres años ganó 52.23 por ciento.

Los títulos de la japonesa Sony, una de las empresas del sector con más experiencia en el mercado, dueña de la marca PlayStation y propietaria de títulos como Grand Theft Auto V y God of War, tienen un rendimiento de 137.70% en los últimos tres años, pero en este 2022 caen 12.54% en la Bolsa de Tokio.

De hecho, la industria de videojuegos ha crecido a tal magnitud que ha modificado otras industrias, como la de computadoras gamers, que buscan mejores gráficos y diseños temáticos, así como las sillas para los videojugadores, que refuerzan partes del respaldo y posabrazos para mayor comodidad, lentes, audífonos, competencias, y juguetes coleccionables.

Microsoft, se ha posicionado en la industria de videojuegos con Microsoft Gaming, división encargada de desarrollar videojuegos con títulos como Redfall, Forza Motorsport y Halo. Sus acciones han subido 196.30% en los últimos tres años, aunque este 2022 tiene una corrección de 10.5 por ciento.

La firma anunció que comprará Activision Blizzard, que desarrolla juegos como Call of Duty, Destiny y Guitar Hero, y sus acciones han ganado 19.49% este año y un 70.71% en los últimos tres años.

Amin Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital, comentó que la industria de los videojuegos comenzó como un arte. Los creadores de juegos de videos hacían novedades, entretenimiento y retos para los niños.

El especialista explicó que ahora existe una tendencia de incorporación vertical, es decir, los pequeños estudios de diseño gráfico son adquiridos por firmas medianas de desarrollo tecnológico y programación y que posteriormente serán compradas por las grandes tecnológicas del mercado, como fue el caso de Microsoft con Activision que a su vez compró a Blizzard Entertainment.

Otras firmas que también cotizan en Bolsa son Electronic Arts, conocido por su lema “EA Sports, It ‘s in the game”. Es la empresa de videojuegos que lidera el gremio de los juegos de deportes, como FIFA, Madden NFL, NHL o UFC, y tiene un rendimiento de 72.86% en la Bolsa de Nueva York en los últimos tres años. En el 2022 sus papeles llevan una ganancia de 3.41 por ciento.

Ubisoft, es una de las compañías de videojuegos con más experiencia en el mercado, con títulos como Assassin ‘s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon, Prince of Persia o Rayman. Sus acciones en la Bolsa de París han tenido un mal ritmo, pues en los últimos tres años han caído 28.26% y este 2022 gana 17.39 por ciento.

Square Enix es el estudio de videojuegos detrás de Final Fantasy, Dragon Quest o la trilogía de Tomb Raider, y sus acciones en la Bolsa de Japón han ganado más de 98.53% en los últimos tres años.

Sector sensible La compañía de videojuegos más famosa del mundo es Nintendo fundada desde 1889 y se hizo popular con Super Mario Bros, Pokemon, Mario Kart y Wii Sports. Actualmente tiene un rendimiento de 99.73% en tres años en la Bolsa de Tokio, y ha ganado 9.02% este 2022.

El sector de videojuegos en Bolsa, dijo Amin Vera, es especialmente sensible a los lanzamientos de nuevos videojuegos que hay en el mercado y cómo fueron recibidos por el público.

Finalmente Sega, una empresa gamer japonesa, fundada en 1960, ha evolucionado constantemente, pues pasó de producir juegos Arcade a videoconsolas y videojuegos para móviles como Sonic, Total War y Yacuza. Sus acciones han ganado 34.83% en tres años y 14.61% este 2022

Amin Vera detalló que el problema de los desarrolladores de videojuegos es que ya no hay nada novedoso. Aseguró que “todos los videojuegos son la misma temática, un personaje que va peleando en diferentes escenarios”, pero ahora las empresas se dedican a que cada juego tenga la facilidad de adquirir objetos que ayudan en el desempeño de los personajes, pagando con tarjeta de crédito.

“Al final son firmas que se vieron beneficiadas por la pandemia y que ahora, junto con las grandes tecnológicas, serán las más afectadas por la volatilidad que hay por la corrección del mercado”, dijo.

