Indicado do Centrão no ministério do Turismo adota trabalho remoto dos alpes franceses

BRASÍLIA — Indicado pelo centrão para ocupar um cargo de confiança em uma diretoria do Ministério do Turismo, José Medeiros Nicolau, divulgou em sua agenda oficial que passou a última semana cumprindo "despachos internos" na sede da pasta, em Brasília. Na verdade, porém, ele estava a 8.732 quilômetros da capital, esquiando nos alpes franceses. Procurado, Zezeco, como é conhecido, alega que tem mantido uma "agenda normal" de trabalho por meio remoto — da França.

Filiado ao PP, Zezeco foi prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, mas desde agosto do ano passado é diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões da Secretaria Nacional de Atração de Investimento do ministério. Recebe salário de R$ 14,1 mil mensais.

Há pelo menos uma semana, o diretor embarcou em uma viagem para a França, junto com a namorada e um casal de amigos. O último compromisso externo de Zezeco, registrado em sua agenda, foi no dia 25 de janeiro. Ele acompanhou o ministro de Turismo, Gilson Machado, no lançamento do Roadshow Nordestino Arretado. Desde então, sua agenda registrou apenas compromissos internos.

Nas redes sociais, o diretor não compartilha imagens ou qualquer informação que dê a entender que ele está em viagem. Entretanto, o perfil da namorada dele, que tem 439 mil seguidores, exibe imagens do casal se divertindo na neve. É possível identificar Zezeco em pelo menos duas fotos, publicadas nos últimos dias.

A região escolhida pelo casal abriga uma das estações de esqui mais famosas do mundo, a Courchevel, conhecida por ter a maior área destinada ao esporte no planeta: os Três Vales. O local é dividido em cinco resorts de luxo.

O GLOBO conseguiu contato com Zezeco na tarde desta terça-feira. Ele justificou que ele está trabalhando normalmente, da França, por meio de trabalho remoto.

PUBLICIDADE — Reunião por vídeo, despachos no fuso do Brasil, nesses 5 dias úteis absolutamente nada parou — diz ele, afirmando que amanhã estará de volta ao país.

Questionado, Zezeco não informou se recebeu autorização do ministro para trabalhar à distância, da França.

