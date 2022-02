Hof van justitie vraagt meer sportiviteit van advocaten

Entornointeligente.com / – Het Hof van Justitie ziet graag wat meer sportiviteit van advocaten in het juridisch spel dat plaatsvindt tussen, aan de ene kant rechters belast met uitspraak, waaronder ook het Openbaar Ministerie, en anderzijds de advocaten. Hofpresident Iwan Rasoelbaks zei maandag bij de beëdiging van vijf nieuwe advocaten dat hij in de media veel advocaten hoort die op een onsportieve manier zich uitlaten over het werk van de rechters. Volgens Rasoelbaks zijn er in het recht strikte regels met elkaar afgesproken die dan ook nageleefd moeten worden.

De beëdiging van de vijf nieuwe advocaten heeft plaatsgevonden in de zittingszaal van het Hof van Justitie, tijdens een bijzondere openbare zitting. De door Rasoelbaks beëdigde nieuwe advocaten zijn, Henri Henar, Maisa Wijngaarde gehuwd Ooft, Peggy Chan Jon Chu, Alimoedien Nasrullah en Yaisa Marte gehuwd Leerdam.

Volgens de deken van de Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj, zijn de nieuwe advocaten geen nieuwelingen in het beroep die vanaf het begin begeleiding nodig hebben. “We krijgen vijf sterke collega’s erbij elkeen al met een bijzondere maatschappelijke status en ervaring”, aldus de deken.

De oudste van de nieuwelingen is Henri Henar, die in het dagelijks leven bekend staat als ondernemer en financieel deskundige binnen het bankwezen. In een dankwoord heeft hij namens zijn collega’s een beeld geschetst van hun capaciteiten en welke toegevoegde waarde zij zullen hebben binnen de advocatuur. Vrijwel alle nieuwe advocaten hebben een specifieke specialisatie waarmee zij de advocatuur en het recht willen verrijken.

Henar schetste een beeld van de weg die is afgelegd tot de beëdiging. Na verschillende opleidingen in de rechtswetenschappen zijn de juristen in 2018 begonnen aan een beroepsopleiding. “Wij hebben daar niet alleen veel opgestoken over de praktische rechtspleging in ons land, maar hebben ook interessante netwerken kunnen opbouwen”, sprak Henar. “We zijn ervan overtuigd dat wij straks bij de beroepsuitoefening dankbaar gebruik zullen maken van de expertise van de confrères die wij dankzij de beroepsopleiding hebben leren kennen.”

Rasoelbaks heeft na de beëdiging de advocaten erop gewezen dat zij bij het aannemen van rechtszaken geen verwachtingen moeten wekken bij de cliënt, als zou de rechtszaak gewonnen worden. “U hebt slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het woord is aan de rechtspreker en het laatste woord is in beroep aan een samengestelde kamer”, benadrukte Rasoelbaks.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com