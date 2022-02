Geen quorum bij grondconversie-vergadering DNA

Entornointeligente.com / – De vergadering van De Nationale Assemblee dinsdag waarbij verder gesproken zou worden over de conversie van grondhuur naar eigendom is niet doorgegaan. Dit vanwege gebrek aan quorum. Naar de Ware Tijd verneemt heeft de fractie van Abop/PL die tot de coalitie behoort geen quorum verleend. Ook oppositiepartij NDP en NPS-fractielid Patricia Etnel hadden niet getekend voor quorum.

Vernomen wordt dat er grote ontevredenheid heerst bij Abop dat coalitiegenoot VHP geen vaart zet achter het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, maar de zaken rond grondconversie wel snel wil regelen. Etnel is boos op de VHP omdat volgens haar deze partij achter een scenario zit waardoor haar zoon onlangs door de politie werd aangehouden.

Met de voorgenomen wetswijziging omtrent grondzaken wil de regering het mogelijk maken dat grondhuurpercelen kunnen worden omgezet naar eigendom om zo burgers een stevigere juridische zekerheid te geven. Hierdoor zouden ze ook makkelijker zaken kunnen doen met financiers om de percelen in ontwikkeling te brengen. Volgens het aangepaste wetsvoorstel zullen terreinen tot een maximum van 6 hectare omgezet mogen worden.

Desgevraagd zegt Abop-fractielid Edward Belfort niet te zullen meewerken aan de wet voor grondonversie zolang het grondenrechtenvraagstuk niet wordt aangepakt door de regering. Hij voert aan dat kolonisten na hun komst naar Suriname de grond die rechtmatig van de indianen is heeft afgepakt en hun heeft verbannen naar het binnenland. Nu probeert een andere groep via wetgeving ook enorm veel grond in eigendom te krijgen terwijl de rechten van de indianen nog niet in orde zijn gemaakt zoals de interationale verdragen op dat stuk voorchrijven. “Daaraan zal ik nooit meewerken”, zegt Belfort.

Hij wijst ook op het Kalina- en Lokono- alsook het Saamaka-vonnis van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof tegen de Staat Suriname waarin het land wordt opgedragen de rechten van inheemsen en de Saamaka stam in orde te maken. Het Abop-fractielid vindt dat deze twee vonnissen eerst volledig uitgevoerd dienen te worden voordat het parlement zich gaat buigen over de grondconversiewet.

“Nu gaat het om eigen belang van een groepje rond president Santokhi die nog meer grond in handen wil krijgen, waarbij de rest van de samenleving van hun afhankelijk zal zijn als ze grond willen hebben”, stelt de politicus. Hij voert verder aan vaker te hebben gesteld dat het niet botert tussen VHP en Abop en dat er alles aan gedaan wordt de schijn op te wekken alsof alles in de coalotie koek en ei is. Critici vrezen dat personen die honderden hectare grondhuurarealen onder zich hebben deze via allerlei constructies zullen opdelen tot een maximum van 6 hectare en vervolgens conversie aanvragen om zo de wet te omzeilen.

De tweede vergadering, behandeling van de aanpassing van de Rijwet, is inmiddels begonnen. Daarvoor was er wel quorum. Uit protest tegen wat er bij de vergadering daarvoor is geberd en Abop geen quorum had verleend, was het nu de VHP-fractie die niet had getekend voor quorum. “Hier zie je dus dat het om eigen belang gaat en niet om het algemeen belang, het belang van het land”, zegt Belfort. “We hebben quorum verleend voor de tweede vergadering”, zegt NDP-fractielid Melvin Bouva aan de Ware Tijd.

