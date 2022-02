Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

G1 já viu… Veja críticas de filmes indicados ao Oscar 2022 Premiação acontece no dia 27 de março. g1 reúne críticas e trailers dos principais concorrentes. Por g1

08/02/2022 11h57 Atualizado 08/02/2022

1 de 1 Oscar 2022: 'Duna', 'Ataque dos Cães', 'Licorice Pizza', 'Não Olhe Para Cima', 'King Richard', 'Drive My Car', 'Belfast', 'O Beco do Pesadelo', 'Amor, Sublime Amor' e 'No ritmo do coração' concorrem a melhor filme — Foto: Divulgação Oscar 2022: 'Duna', 'Ataque dos Cães', 'Licorice Pizza', 'Não Olhe Para Cima', 'King Richard', 'Drive My Car', 'Belfast', 'O Beco do Pesadelo', 'Amor, Sublime Amor' e 'No ritmo do coração' concorrem a melhor filme — Foto: Divulgação

O Oscar, principal premiação do cinema em Hollywood, apresentou na manhã desta terça-feira (8) a lista de indicados da 94ª edição.

Veja, abaixo, as críticas dos principais filmes que concorrem ao Oscar 2022:

“Ataque dos cães” é faroeste silencioso com atuações poderosas e final arrebatador “Não olhe para cima” transforma sátira ambiental em pastiche apocalíptico “Duna” enxuga excessos do livro e vai direto ao ponto em ótima adaptação desenfreada “King Richard” vai além de filmes esportivos motivacionais graças a Will Smith e Saniyya Sidney Em “O Beco do pesadelo”, Guillermo del Toro entrega thriller noir elegante e sangrento sobre moral Em “Amor, sublime amor”, Spielberg atualiza de forma deslumbrante clássico datado “Mães paralelas” mistura maternidade e questões políticas com sensibilidade “Cruella” tem grandes atuações e visual fantástico, mas perde força com história exagerada Original, “Spencer” tem atuação incrível de Kristen Stewart na pele da Princesa Diana “Apresentando os Ricardos” traz Nicole Kidman e Javier Bardem em sintonia em filme irregular “Tick, tick… Boom!” é homenagem sincera entre criadores de musicais da Broadway

VEJA OS TRAILERS DOS FILMES INDICADOS:

16 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com