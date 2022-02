Final do mundial de skate será no Rio de Janeiro, em novembro 

Entornointeligente.com / O Street League Skateboarding (SLS) divulgou o seu calendário de competições e anunciou que a final, conhecida como Super Crown, será no Rio de Janeiro, em novembro. O local escolhido foi a Arena 1, do Parque Olímpico, que já recebeu o evento em 2019.

Na última edição do SLS, o Brasil ficou com três atletas no pódio. Pâmela Rosa ganhou no feminino. Rayssa Leal ficou em segundo. No masculino, Lucas Rabelo ficou com a prata.

Veja as melhores fotos das manobras de Rayssa Leal, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: Wander Roberto / COB Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Pular PUBLICIDADE Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: JEFF PACHOUD / AFP Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP Pular PUBLICIDADE Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: JEFF PACHOUD / AFP Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: JEFF PACHOUD / AFP Rayssa Leal, durante a competição de skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio; ela foi prata Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS O Super Crown acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro. A SLS também divulgou que as duas primeiras etapas acontecerão nos Estados Unidos, em Jacksonville e Seattle, em julho e agosto, respectivamente.

A terceira etapa, que será em outubro, ainda terá o local confirmado, mas já teve as datas marcadas para 8 e 9 de outubro. A etapa acabará um dia antes do início do STU, o circuito nacional de skate, que também acontecerá no Rio de Janeiro. Entretanto, a presença dos atletas de elite no evento nacional não deve estar ameaçada já que eles não disputam as eliminatórias.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com