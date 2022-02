Empleo, ¿optimismo?

Entornointeligente.com / En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó el dato: en enero se registraron 142,000 empleos.

Ayer lo hizo oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Jefe del Ejecutivo, acostumbrado a ser el primero en hacer públicos los datos económicos que considera que son positivos para su gobierno, siempre le “quema” la nota al Seguro Social, que es la fuente oficial del registro de empleos que hacen los patrones ante esa institución.

El Presidente de la República, en medio de la tormenta noticiosa que daba cuenta de la contracción económica de los dos últimos trimestres del 2021 y, que derivó en la discusión pública en torno a la recesión técnica en la que había entrado o no la economía nacional, hizo público el dato duro: en enero de este año 2022, se registraron 142 mil empleos.

La noticia parecía espectacular. En enero se registró la cifra más alta de empleos, desde que hay registros para un primer mes del año.

Las contrataciones casi triplicaron las contrataciones para el mes de enero del 2021. Con esa cantidad, el número de trabajadores asegurados, alcanzó un total de 20 millones 762 mil 419 registros.

Tales datos, son ciertos. Y efectivamente son positivos. Pero todo es relativo. En el contexto de la pésima noticia que daba cuenta de la pronunciada desaceleración del crecimiento económico, los datos de empleo que reveló el Presidente de México, sirvieron para paliar la pesadumbre general que causó el hecho de que se “desinflara” la reactivación económica nacional en el segundo semestre del año pasado.

El impulso que venía teniendo, fundamentalmente por el dinamismo de la economía estadounidense, no alcanzó para que se cumplieran los optimistas pronósticos de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% para el cierre del 2021.

El dato preliminar del INEGI lo colocó en una tasa del 5%, con los dos últimos trimestres en contracción de 0.4% y 0.1%, respectivamente.

Pero volviendo al tema del empleo. Al contrastar la cifra récord de empleos formales registrados en enero de este año, con la alcanzada el mes previo, disminuye su ángulo positivo.

Y es que los 142 mil empleos registrados en enero, no alcanzaron para compensar la pérdida de 313 mil empleos en diciembre del 2021.

Además, aunque se haya alcanzado ó se esté cerca de alcanzar el número de empleos pre pandemia, lo cierto es que sigue existiendo un gran déficit de empleos.

Todos los analistas coinciden en que, cada año, se deben crear 1.2 millones para satisfacer la demanda laboral.

De acuerdo con México, ¿cómo vamos?, la meta de empleos generados para poder incorporar a la población económicamente activa que se agrega debería de ser de alrededor de 100,000 empleos mensuales o 1.2 millones por año.

Un dato adicional que sirve para dimensionar el tema del empleo en México. Enrique Peña Nieto reportó en su último mes de gobierno, casi 20.5 millones de empleos formales en el país.

A tres años de gobierno, López Obrador, reporta una cifra de 20.7 millones de empleos.

Es cierto que la pandemia y el confinamiento obligado, provocaron una singular destrucción masiva de empleos.

Pero también es cierto que desde antes de la pandemia, en la actual gestión gubernamental, no se ha observado ninguna cifra extraordinaria de creación de empleo. La cifra de generación de empleos al cierre del 2019 fue la peor de toda la década.

Es evidente que no hay empleo si no hay crecimiento económico y que no hay crecimiento económico si no hay inversión.

Es un círculo vicioso que no se ha querido reconocer. Hay que recordar que en plena pandemia, en abril del 2020, el Presidente López Obrador lanzó la promesa de crear 2 millones de nuevos empleos en nueve meses. Nunca se cumplió. Como tampoco se cumplirá su pronóstico de que el PIB crecerá a una tasa del 5% en los últimos 3 años de su gobierno.

Al menos, no lo hará, si se mantiene la misma ruta que ha seguido hasta ahoraEn materia de empleo, en todo caso, si se está recuperando la cifra pre pandemia, el aplauso debe ser para las empresas, que sin apoyo del gobierno, se han rascado con sus propias uñas y están preservando los puestos de trabajo que necesitan. Y si no, al tiempo.

[email protected]

