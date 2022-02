Congreso: Comisión TC excluyó a 12 postulantes del proceso de selección

Entornointeligente.com / Por unanimidad (8 votos), se aprobó la resolución que da por aceptada las renuncias de los postulantes Sergio Carlos Baltazar Tapia Tapia, Carmela Rosa de Orbegoso Russell, Marco Antonio Flores Tijero, José Javier Orihuela Rojas y José Horna Torres. Seguidamente, también por unanimidad, se aprobó la resolución que elimina del proceso del concurso a cinco postulantes que no cumplieron con presentar sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República. Los excluidos son Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel, Felipe Andrés Paredes San Román, Jaime Antonio Zegarra Guevara, José Stliter De la Cruz Ponce y Miguel Ángel Bravo Miranda. “Se dispone la cancelación de la participación en el proceso del concurso por haber incurrido en la falta señalada en el artículo 27.2 del Reglamento”, señala la resolución. En otro momento, la comisión especial aprobó las resoluciones que eliminan del proceso del concurso a dos postulantes que incumplieron con lo normado en el Reglamento. Se trata de los casos de los postulantes Abdías Jonatan Medina Minaya por no haber cumplido con renunciar un año antes al cargo de juez superior supernumerario, y de José Francisco de la Virgen María Urquizo Olaechea, por haber incurrido en la falta señalada en el artículo 13 del Reglamento, en referencia a una suspensión de tres meses por un indebido comportamiento en el ejercicio de la función. Reconsideraciones En otro momento, aprobó las resoluciones que declaran infundadas las reconsideraciones a la evaluación curricular respecto a la formación académica, presentadas por los postulantes Ernesto Castillo Diaz, José Francisco Gálvez Montero y Beatriz Emperatriz Patiño López. Al respecto, se precisó que el artículo 26, numeral 1 del Reglamento del proceso señala que no se pueden sumar ni acumular los grados académicos, tal como solicitaban los candidatos. Además, se aprobó las resoluciones que declaran infundadas las reconsideraciones presentadas a la evaluación curricular en el aspecto de labor de investigación en materia jurídica. Esos pedidos fueron de los postulantes Luigino Pilotto Carreño, César Augusto Chambergo Chanamé, Guillermo Martín Boza Pro, Renee Antonieta Villagra Cayamana, Luz Aúrea Saénz Arana y Antenor José Escalante Gonzáles. Cronograma Según el cronograma del proceso de concurso público, este martes 8 de febrero se cumple el plazo para la etapa de examen de las declaraciones juradas por parte de la Contraloría General de la República y remisión de informes a la Comisión Especial del TC. El miércoles 9 de febrero se cumplirá con la notificación a los postulantes de las observaciones formuladas en el informe de la Contraloría General de la República. (FIN) NDP/JCC/JCR JRA Más en Andina: Gabinete trabajará con las regiones en favor de la descentralización, señaló el presidente Pedro Castillo https://t.co/prj2v9xQEr pic.twitter.com/fEzK7GrBNt

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 8, 2022 Publicado: 8/2/2022 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com