Cajamarca: 31,500 niños mayores de 5 años ya han recibido la vacuna contra el covid-19

Entornointeligente.com / En la ciudad de Cajamarca se han habilitado tres locales: centro comercial Open Plaza, oficina de minera Yanacocha y coliseo cerrado Gran Qhapaq Ñan. “También se aplica la vacuna en instituciones educativas previa coordinación para la asignación de las brigadas”, afirmó Katherine Vásquez Carranza, coordinadora regional de inmunizaciones de la Diresa. En declaraciones a la Agencia Andina, Vásquez reveló que hasta ayer se logró vacunar al 15.2 % del total de la meta trazada para este año con más de 200,000 menores que retornarán a clases presenciales en marzo próximo. “La jornada de vacunación en los niños está avanzado en provincias como San Ignacio, Cutervo y Cajamarca”. Comentó que en provincias como Chota y Celendín la cobertura aún es baja y están adoptando algunas estrategias para motivar a los padres a vacunar a sus hijos. “En Chota se está programando para este sábado el vacuna warma; y en Celendín tuvimos algunas dificultades con las brigadas que fueron infectadas”. El personal de salud acudirá a las escuelas a coordinar con el director para que convoque a los alumnos para vacunarlos, “iremos a las comunidades, a las zonas dispersas, casa por casa a inmunizar a los niños porque en la zona urbana la mayoría se está vacunando”, acotó. Vásquez manifestó que el retorno a las clases presenciales debería ser una motivación para que los padres vacunen a sus hijos, “que los niños y docentes estén vacunados permitirá disminuir los riesgos y el foco infeccioso. El contagio con esta nueva cepa (ómicron) es mucho más rápido y la vacuna garantiza no llegar a un cuadro grave de la enfermedad”. Sostuvo que la mayoría de pacientes internados en los hospitales con coronavirus no están vacunados, otros tienen la primera dosis, no completaron la segunda ni la dosis de refuerzo. En ese sentido, incidió en la necesidad de sensibilizar a los docentes y directores. “Si bien la vacuna no es obligatoria, es importante para el reinicio de clases seguro y saludable. Nosotros estamos acudiendo a los colegios, yendo a los sectores, a los mercados, plazuelas y los fines de semana con la vacuna móvil”, subrayó. 2.4 millones de dosis La región Cajamarca suministró hasta el momento 2.4 millones de dosis contra la covid 19, de los cuales el 85 % corresponde a la primera dosis, 77 % a la segunda y 239,000 han recibido la dosis de refuerzo. La coordinadora regional de inmunizaciones dijo que en los últimos días ha ido descendiendo el número de contagios diarios y la mayoría no ha llegado a complicarse en su salud, lo que demuestra la eficacia de la vacuna. El mes pasado, el número de contagios bordeaba 1,000 por día, y este fin de semana –según el reporte de la Diresa – el número de infectados oscila en 400 por día. Más en Andina: Cusco intensifica vacunación de niños de 5 a 11 años en comunidades campesinas https://t.co/1tBD9b2HYi a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) February 8, 2022 (FIN) ELJ/MAO Publicado: 8/2/2022 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com