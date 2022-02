Bloqueio de caminhoneiros no Canadá ganha apoio de grupos antivacina de vários países e influencia ato na Nova Zelândia

Entornointeligente.com / OTTAWA e WELLINGTON — Inspiradas por manifestações no Canadá, centenas de pessoas na Nova Zelândia usaram caminhões e outros veículos para bloquear nesta terça-feira ruas no entorno do Parlamento do país em protesto contra a obrigatoriedade da vacina e as restrições por causa da pandemia. Batizada de “Comboio da liberdade” —mesmo nome da mobilização no Canadá—, a demonstração na capital neozelandesa, Wellington, ilustra o apoio que os atos no país da América do Norte vêm recebendo de grupos antivacina e de extrema direita em vários países.

A Austrália também teve protestos inspirados no Canadá, que incluíram um “Comboio a Camberra”, a capital australiana. Além de pessoas contrárias à obrigatoriedade da vacina, havia também membros de grupos religiosos e cidadãos que diziam não estar sujeitos a lei nenhuma, descrevendo-se como “soberanos”.

Nos EUA, centenas empunharam em Nova York uma grande bandeira canadense ao se manifestar na segunda-feira contra a demissão, a partir da próxima sexta-feira, de empregados municipais que rejeitarem se vacinar contra a Covid-19. No domingo, centenas de caminhoneiros protestaram no Alasca contra a vacinação obrigatória e em apoio a seus colegas canadenses. Além disso, caminhoneiros de outros estados planejam lançar seu próprio comboio, da Califórnia à capital Washington, segundo Brian Brase, um dos organizadores da ação, enquanto grupos antivacina também se articulam nacionalmente, pedindo a adoção de táticas similares às dos canadenses.

No protesto na Nova Zelândia, manifestantes de diferentes cantos do país se reuniram antes do primeiro discurso do ano da primeira-ministra Jacinda Ardern. Os manifestantes, em sua maioria sem máscara, seguravam cartazes pedindo “liberdade”, prometendo acampar do lado de fora do Parlamento até a suspensão das restrições anti-Covid. Ardern disse que os manifestantes não representavam a opinião da maioria>

— Seria errado caracterizar de alguma forma o que vimos do lado de fora como uma representação da maioria — disse em entrevista coletiva. — A maioria dos neozelandeses fez todo o possível para manter uns aos outros seguros.

Apoio de Trump Iniciados há quase duas semanas na capital canadense, Ottawa, por caminhoneiros contrários à exigência de vacinação para poder cruzar a fronteira com os EUA, os protestos ganharam a adesão de cidadãos antivacina e se converteram rapidamente em uma mobilização contra as medidas sanitárias no Canadá e, para alguns manifestantes, contra o governo de Justin Trudeau, espalhando-se para outras cidades, como Québec e Toronto.

Na noite de segunda-feira, Trudeau pronunciou-se pela primeira vez desde sua infecção por Covid-19, há mais de uma semana, declarando que os atos “têm que parar”. O apelo foi feito após os caminhoneiros terem interrompido o acesso a passagens críticas da fronteira, incluindo a Ambassador Bridge na noite de segunda, principal ponte de circulação de mercadorias entre o Canadá e os EUA ao conectar Windsor e Detroit. No domingo, o prefeito de Ottawa já havia declarado situação de emergência .

PUBLICIDADE Os atos, que foram elogiados pelo CEO da Tesla, Elon Musk, receberam o apoio de autoridades conservadoras dos EUA, como o senador pelo Texas, o republicano Ted Cruz, que qualifica os manifestantes de “heróis” e “patriotas”. Já o ex-presidente Donald Trump classificou Trudeau de “lunático de extrema esquerda” e disse que “mandatos insanos de Covid” estão destruindo o Canadá.

“O Comboio da Liberdade poderia vir a Washington com caminhoneiros americanos para protestar contra a política ridícula de Joe Biden sobre a Covid-19”, afirmou Trump em um comunicado.

Alguns congressistas republicanos prometeram investigar o site GoFundMe após ele derrubar uma página de doações aos caminhoneiros canadenses que já somava quase US$ 10 milhões —e que havia liberado US$ 789 mil até seu fechamento. Depois disso, as doações se concentraram em outras plataformas, como a GiveSendGo, um site cristão de crowdfunding que arrecadou mais de US$ 5 milhões na noite de segunda-feira.

O ministro da Segurança Pública canadense, Marco Mendicino, citou uma “potencial interferência estrangeira” ao reagir às declarações de Trump e dos outros americanos:

— Somos canadenses. Temos nosso próprio conjunto de leis. Nós as seguiremos.

Mobilização on-line Fotos dos caminhoneiros canadenses apareceram em grupos antivacina no Facebook e em outras redes sociais há cerca de duas semanas. Desde então, figuras proeminentes da extrema direita mundial e pessoas em países como Alemanha e Austrália elogiaram os atos, disseminando suas imagens e ideário ainda mais amplamente. Usada pelos caminhoneiros, a hashtag #FreedomConvoy (Comboio da liberdade) se espalhou rapidamente. No Facebook, foi compartilhada mais de 1,2 milhão de vezes desde 24 de janeiro, de acordo com a ferramenta de análise CrowdTangle. Na mesma rede social, outro grupo dedicado a apoiar os caminhoneiros atraiu quase 700 mil seguidores.

Caminhões e outros veículos parados em ruas no entorno do Parlamento da Nova Zelândia durante protesto contra as medidas sanitárias de combate à Covid Foto: Marty Melvilla / AFP PUBLICIDADE A Meta, empresa controladora do Facebook, disse que excluiu vários grupos associados ao comboio por violar suas regras de comportamento, como compartilhar conteúdo vinculado ao movimento de conspiração QAnon. A gigante de tecnologia também informou que ainda analisa outros grupos formados em conexão com o protesto do Canadá.

