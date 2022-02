Argentina reporta casos de coronadengue, expertos lo explican

Entornointeligente.com / Las autoridades sanitarias de Rosario, Argentina, reportaron de otro caso de coronadengue, una infección simultánea entre la COVID-19 y el dengue . Igualmente, insistieron que la persona contagiada “se encuentra estable y en buenas condiciones generales de salud”.

La supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica de la provincia de Salta, María Valdez, confirmó a finales de enero dos casos de coronadengue . En total reportaron siete infecciones en el primer mes del año.

En enero de 2021, las autoridades locales argentinas notificaron de más de una decena de casos de esta infección simultánea. Incluso, durante finales de 2020, ambas enfermedades convivieron en el territorio de ese país sudamericano , según La Nación de Argentina.

De acuerdo a las cifras oficiales, 398 millones de personas se han contagiado de la COVID-19. Foto: Archivo “Empezamos a ver coinfecciones, sobre las que solo había publicaciones aisladas en el mundo de viajeros . Pudimos reunir 13 casos, con COVID-19 leve y sin dengue grave”, dijo Martín Stryjewski, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

DENGUE Y LA COVID-19 CONVIVEN El médico infectólogo Pablo Elmassian relató que la COVID-19 y el dengue son dos enfermedades que conviven en la actualidad . En consecuencia, exhortó a las personas a recordar que, a pesar de la pandemia, hay más enfermedades que siguen presentes.

“En primer lugar, hay que estar informado y saber que existen varias enfermedades epidémicas graves . La población tiene que tomar conciencia de que son enfermedades que todavía no se han ido y están entre nosotros”, explicó a Infobae .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL FLURONA NO AUMENTA RIESGO DE MUTACIÓN DEL COVID-19, DICE EXPERTO DE LA OMS La pandemia de coronavirus pronto cumplirá dos años afectando a la humanidad. Foto: cortesía En abril de 2020, una pediatra de 52 años murió en Argentina tras ser diagnosticada con dengue y luego con coronavirus . No obstante, expertos sostienen que en casos leves de la COVID-19, el dengue no empeora los síntomas .

En diciembre de 2021, se comenzó a informar sobre coinfecciones de COVID-19 y gripe , condición que fue llamada “flurona”. Al igual que en el caso del coronadengue, se trató de personas que se contagiaron de ambos virus, pero no en una nueva enfermedad.

