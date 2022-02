Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Anvisa nega três pedidos para registro de autotestes da Covid-19 Pedidos foram negados pela falta de estudos e documentos completos sobre os produtos ofertados. Outros 6 pedidos aguardam publicação de análise, que já está completa, e 4 estão sendo analisados pela área técnica. Por g1

08/02/2022 10h35 Atualizado 08/02/2022

Entenda como funciona o autoteste para detectar Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) negou, nesta terça-feira (8), o pedido de registro de três autotestes para detecção da Covid-19. As negativas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a agência, os pedidos foram negados pela falta de estudos e documentos completos sobre os produtos ofertados . As empresas já foram informadas sobre os ajustes que precisarão ser feitos antes que possam fazer um novo envio, disse a Anvisa .

Além dos três autotestes com dados incompletos, a publicação desta terça (8) também tem outras três negativas da agência – nesses casos, os pedidos foram negados por terem sido feitos antes da vigência da norma que regulamentou os autotestes para Covid no Brasil . Isso “impede a sua análise e autorização”, segundo a agência.

Em análise

A Anvisa informou que já recebeu 51 pedidos de registro para autotestes de Covid-19, que estão com os seguintes andamentos:

6 tiveram análise concluída e aguardam a publicação do resultado no Diário Oficial 4 estão em análise pela área técnica 6 precisam apresentar dados complementares (fase de exigência técnica) 32 ainda aguardam o início da análise 3 indeferimentos (negativas) já publicados no Diário Oficial

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com