Manini encantado con el VAR, pero no tiene quien le escriba

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guido Manini Ríos está lanzado al offside. No pierde oportunidad de descolocarse. El caso más reciente (pero seguramente no el último) es su cruzada contra la forestación.

Económicamente absurda, como le han dicho todos los conocedores del tema. La película sobre los gigantes multinacionales, que echan a los pequeños productores de los campos para secar y destrozar la tierra, así como las oportunidades de trabajo en el interior, es pura ciencia ficción.

Basta recorrer un poco para ver el dinamismo que la forestación le ha dado a vastas zonas del país que antes languidecían en campos pobres, con algunas pocas ovejas o ganados de cría, galgueando por unos pocos pesos y en cuanto a no dar trabajo, pregunte General qué tan fácil es conseguir personal en las zonas donde hay forestación.

Es cierto que todavía sobrevive en nuestro país el mito de la colonización del campo. Algunos, como José Mujica, lo venden, otros, como…, lo compran. Pero, como tantas otras cosas en este, nuestro Uruguay, ya están color sepia.

El relato del agro uruguayo no es una novela cubana, de latifundios retrógados y minifundistas hambrientos. Tiene para mejorar, pero es una historia exitosa. Y en cuanto al fenómeno de la emigración del campo a la ciudad, ya Cicerón lo comentaba.

Tampoco se le ve mayor rédito político a la cosa. Más allá de la confusión que a muchos les causó el matrimonio de conveniencia de Cabildo Abierto con su enemigo, la izquierda. Confusión que no mejoró mucho cuando el senador Manini quiso desmarcarse recordando a Pascasio Báez en la hora previa.

Tal parece que el Sr. Manini sólo mira una cosa: la ley del offside. Cierto es que ocupar un lugar de socio minoritario en una coalición de gobierno no resulta cosa fácil. Conlleva el temor de no ligar si al gobierno le va bien y de quedarla si, por el contrario, le va mal. Temor electoral, me refiero, no por el país.

Hasta ahora, la única receta que el novel político ha elegido es la de un perfilismo a tiempo completo (y dedicación prácticamente exclusiva).

Hay otras opciones, claro está. Basta ver la que ha elegido Pablo Mieres. Y tal parece que con ella no le va muy mal. Ciertamente, que en términos de provecho para el país, resulta mucho más útil y positiva.

Alguien debería escribirle al General.

Decirle:

-Que la política tiene sus tiempos. En noviembre del 2024 nadie lo va a votar por haberse tirado, con el Frente Amplio, contra la coalición que aceptó integrar, por temas que, muy probablemente, nadie recordará muy bien. Está bastante estudiado que el electorado flotante decide su voto apenas meses antes de la elección y por uno o dos temas “dolientes”.

-Que muchos lo votaron por estar calientes con el juego político de la zancadilla y las patadas en las canillas. Como el que está practicando asiduamente. ¿O acaso provocar a sabiendas un veto de quien preside su coalición es una medida de fondo, propia de un estadista preocupado por los grandes problemas nacionales y la efectividad de su gobierno? ¿Qué provecho sacó el país del asunto?

-Que si bien es cierto lo de la encrucijada del socio menor en una coalición, entre las dos opciones, la peor para él, es que al gobierno le vaya mal. Si eso ocurriera, no será precisamente por Cabildo Abierto que votarían los desencantados.

-Que le iría mucho mejor canalizando la ansiedad en organizar su partido, en dotarse de cuadros con gente capaz y preparada y en aprender bien las necesidades del país. La experiencia internacional demuestra que es más fácil irrumpir como contestatario cuando se dan circunstancias propicias, que transforman esa embocada en un partido político con visos de permanencia. Para ello se requiere de mucho pienso y mucha organización.

-Por último, que en política es sano desconfiar de las alabanzas y dispararle a los círculos cerrados.

Reitero, para Cabildo Abierto, el futuro electoral se va a decidir dentro de muchos meses.

No se precipite, General.

Le queda mucho tiempo.

Para dedicarse a los temas del país.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com