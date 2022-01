Arequipa: crisis en Geresa en inicio de tercera ola por renuncias y auditoría

Entornointeligente.com / Las aguas no se calman en el sector Salud de Arequipa . Tras el informe de Contraloría que detectó pago de bonos COVID-19 a 165 trabajadores que no les correspondía , un grupo de este ente de control, acudió nuevamente a diversas oficinas de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Una de ellas fue la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la Geresa para recabar diversa documentación. Trascendió que Contraloría investiga otros casos irregulares distintos a la emisión del reciente informe que compromete al gerente Christian Nova Palomino.

También se confirmó la renuncia de Miguel Yucra, director de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, en pleno inicio de la tercera ola . El galeno explicó que son varios los motivos. A parte de sus nuevos proyectos, confirmó sus discrepancias insalvables con Nova.

“Creo que hemos llegado a un límite de entendimiento con nuestro gerente regional. De todos modos es momento de dar un paso al costado para que se trabaje con las personas de entera confianza de los inmediatos superiores”, declaró Yucra.

PUEDES VER: Pacientes se contagian de manera veloz, pero no necesitan hospitalización Añadió que hubo una serie de diferencias que venían solucionándose de una manera armónica. Trascendió que entre las diferencias estaría que Nova no le dio autoridad ante funcionarios de menor rango . Yucra presentó su carta de renuncia el 3 de enero y está a la espera de una respuesta del gerente regional. El galeno volverá a sus cargo de nombrado en la misma red.

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com