A los 41 años y tras la sanción, Santiago Silva vuelve al fútbol

Entornointeligente.com / Informate más Italia, contra el Covid-19: drástica reducción de aforo en los estadios “El Tanque” volverá así a jugar de manera oficial tras cumplir la sanción de dos años por doping que le impusieron, al darle positivo un control.

Silva, quien había sido el nueve de Boca tras el retiro de Palermo de la actividad, fue sancionado por un positivo en un control antidopaje mientras jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2019. Según había explicado el delantero, la situación se debió a que usaba un gel para la fertilidad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCYc5eW2O-H4%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG9xiHxpFVNlSZBrSSl63ajZCIOdUGWxRWJ6UxcZBCOuB3nCMaKY4ZBjYQVhphuySUIFLNT6ICxZCTeRqrDHPs5xnZBDjAXjUuUf0m3c2mF5KNBQpig8nEvfTYTE8BzDk4HBGNxEAk0O1mx01dcZCnOSx5UuBlE4QZDZD View this post on Instagram A post shared by Santiago Silva (@tanquesilva09)

Sin embargo, un recurso de amparo le permitió seguir trabajando y pasó a lucir la camiseta de Argentinos Juniors, pero la Justicia falló en su contra y debió completar la pena durante más de un año.

El pasado 11 de diciembre, Silva cumplió su condena que le impedía trabajar con el fútbol y Aldosivi, a instancias de Palermo, lo contactó para llevarlo al “Tiburón”.

El conjunto marplatense se prepara para afrontar una temporada en la que el objetivo será mantener la categoría , dado que su promedio del descenso es uno de los más bajos.

Para eso el plantel afrontará varios amistosos: el sábado 15 ante Acasusso y luego ante Quilmes (miércoles 19), Tigre (sábado 22) y Ramón Santamarina (miércoles 26).

En tanto, el sábado 29 jugará un último cotejo, ante un rival a confirmar.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com