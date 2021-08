Miss Supranational Suriname in Polen aangekomen

PARAMARIBO – “Ik ben er. Ik ben veilig aangekomen. Het doet me heel goed om alle support te zien. Sowieso probeer ik jullie bij alles mee te nemen”, laat Farisha Tjin Asjoe in een korte video weten. Miss Supranational Suriname is donderdag in Polen aangekomen, waar ze Suriname op 21 augustus zal vertegenwoordigen tijdens de Miss Supranational 2021.

Tot naar de grote dag toe heeft de organisatie genoeg evenementen gepland voor de kandidaten. Tjin Asjoe begon haar dag met een video-opname voor ATV , waarna ze tijd doorbracht met kamergenoot Miss Nepal en andere Supra sisters . Daarnaast was het rusten geblazen, omdat zij een lange reis achter de rug heeft en nog meer drukke dagen voor zich heeft. Voor de deelnemers geldt een verplichte quarantaine.

Intussen is de competitie begonnen met de Supra Chat en Supra Influencer challenge. Beide leveren een plek op in de top 24. Bij de eerste worden de deelnemers geïnterviewd door Antonnia Porsild, de huidige Miss Supranational. Zij heeft de missen gesproken over hun ambities, inspiratie en het platform dat zij vertegenwoordigen, maar ook over wie ze zijn als persoon. Het is in feite een voorkennismaking, die via Zoom heeft plaatsgevonden.

In de Supra Influencer challenge komt aan de orde hoe creatief de missen omgaan met hun social media en als ze met hun post een positieve bijdrage kunnen leveren. Daarbij wordt gekeken of ze de kernwaarde van de organisatie, Aspirational Inspiration’, kunnen uitdragen. Op 21 augustus is de verkiezing. Die zal om drie uur ‘s middags in Suriname worden uitgezonden door ATV .

