Lidbonden C-47: ‘Wet OB mag niet worden uitgevoerd’

PARAMARIBO – “Operatie geslaagd, patiënt overleden”. Zo typeerde C-47-voorzitter Robby Berenstein de invoering van de verhoogde omzetbelasting (OB). De wet Omzetbelasting werd dinsdagavond in De Nationale Assemblee aangenomen. Hij sprak vrijdag op een goed bezochte assemblee van de ledenraad in het SPA-centrum.

Berenstein kreeg van de vertegenwoordigde lidbonden van vakcentrale C-47 met luid applaus toestemming om de regering voor te houden dat de invoering van de verhoogde belasting moet worden aangehouden. Berenstein zegt dat het nu meer dan ondraaglijk is geworden voor de werkende klasse. “We begrijpen dat we allemaal moeten inleveren en dat de regering haar verdiencapaciteit moet verhogen, maar dat gaat niet gebeuren zonder een sociaal akkoord.”

Hij besprak enkele delen van het Herstelplan 2020-2022 dat de regering nu aan het uitvoeren is. Erop werd gewezen dat in feite alleen maar maatregelen worden doorgevoerd in het belang van de regering, maar moordend zijn voor de samenleving. “Er draait nu echt een film, waarin wij als samenleving inderdaad dood gaan”, merkte Berenstein op verwijzend naar de befaamde uitspraak ‘ wi o dede ini a film’.

Hij hield zijn gehoor voor dat van de beloftes die zijn gemaakt om een draaglijk programma uit te voeren vrijwel niets nog is uitgevoerd. “Geen investeringen, geen diasporakapitaal, geen sociaal akkoord en nog altijd geen betalingsbalanssteun van het IMF, want dat is intussen weer uitgesteld. Wat wij wel zien is dat die overheid met meer en meer maatregelen komt om geld uit die samenleving te trekken.”

Berenstein merkte op dat wanneer de regering nu dringend om geld verlegen zit, wat te begrijpen valt, dat vooral gezocht moet worden bij de multinationals en andere sectoren. Maar ook met het doorvoeren van vermogensbelasting kan er geld worden binnengehaald, omdat er volgens hem voldoende ingezetenen zijn die vermogend zijn maar geen of weinig belasting betalen.

Wat betreft de verhoogde omzetbelasting zei de C-47-voorman dat in de praktijk het al hoge precentage van 12 procent zal uitkomen op meer dan 15 procent. De vakbewging heeft een analyse geraadpleegd over het belastingstelsel van Suriname. Daarin blijkt dat voor wat betreft de omzetbelasting er veel meer gebeurd voordat uiteindelijk het werkelijke percentage wordt berekend dat uiteindelijk door de consument wordt betaald.

Zo brengen bedrijven en producenten bij het afnemen van elkaars producten ook weer omzetbelasting in rekening wat het uiteindelijke percentage veel hoger doet uitvallen. “Maar het is ook voor het bedrijfsleven en de productiesector moordend. Want als het goedkoper en gemakkelijker is voor de producent om in plaats van te produceren te gaan exporteren, krijg je dat de lokale productie om zeep wordt geholpen in plaats van wordt gestimuleerd.”

Berenstein merkte op dat lang en breed met de regering wordt gesproken zonder dat stappen wordt gezet. De onderhandelingen voor het sociaal akkoord zijn nog niet eens begonnen. “Wij zijn eerder voorstander van dialoog, maar we hebben ook andere middelen die we kunnen inzetten”, waarschuwde de vakbondsman. Vrijdag sprak de regering met de Raad van Vakcentralkes in Suriname (Ravaksur), waar nog meer vakcentrales bij zijn aangesloten.

