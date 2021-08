‘Grond is geen gunst die je krijgt’

Entornointeligente.com /

MOENGO – “Dit is heugelijk, ik ben heel blij ermee. Ik heb heel lang gewacht hierop.” Zo reageerde Thelma Akasi vrijdagmiddag kort nadat ze als eerste haar grondbeschikking ontving van president Chandrikapersad Santokhi.

De blijdschap was bij Akasi, maar ook alle andere mensen die in aanmerking zijn gekomen in deze ronde, duidelijk te merken. Door de lange wachtperiode hadden sommigen de hoop al opgegeven. “Ik dacht dat ik het niet meer zou krijgen”, vertelt Akasi. Ook Ferdinand Ligori is dankbaar dat hij de stukken nu eindelijk in handen heeft. “Ik moet nog even nadenken wat ik ermee ga doen”, aldus Ligori.

Deze keer hebben 150 mensen van Marowijne een beschikking ontvangen. Het blijft volgens de president niet bij deze ronde. Hij verzekerde dat de regering nu bezig is met een traject waarbij steeds groepen van mensen in aanmerking zullen komen voor een stuk grond. Santokhi: “Grond is geen gunst die je krijgt. A no wan cadeau yu e feni, yu abi leti tapu a gron . Grond geeft zekerheid en veiligheidsgevoel.”

Vicepresident Ronnie Brunswijk beloofde dat het grondbeleid nu meer dan ooit transparant en soepel zal verlopen. “We gaan niet meer lang dralen. We komen desnoods elke maand langs om de beschikkingen aan u te geven. Als twintig beschikkingen klaar zijn gaan we die alvast uitreiken”, aldus de vicepresident. Hij riep de mensen ook op om de gronden niet te verkopen maar om die te koesteren.

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) drukte de aanwezigen op het hart om binnen zes maanden hun zaken in orde te maken zodat ze het perceel niet kwijtraken. De bewindsvrouw, die dinsdag werd beëdigd, beseft dat de 150 grondbeschikkingen die zijn uitgereikt niet opwegen tegen de grote achterstand die er nu is. “Maar beetje bij beetje gaan we die wel inlopen”, verzekerde Vorswijk.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com