Loreto en alerta: casos de covid-19 se duplican y autoridades evalúan medidas

Entornointeligente.com / La alerta fue lanzada por el drector regional de Salud (Diresa) de Loreto, Carlos Calampa Del Águila, quien expresó su preocupación no solo porque en estos momentos existe un repunte de casos covid-19 , al registrarse el doble de pacientes con respecto a lo reportado hace tres semanas, sino porque, además, la población no cumple con las medidas para evitar el contagio de la enfermedad. “Lamentablemente se producen muchas fiestas, parrilladas, reuniones y hay prácticamente un desborde total a pesar de los múltiples llamados y las súplicas de las autoridades a la población para evitar los contagios”, expresó en declaraciones a TV Perú. Calampa Del Águila indicó que ante ello se ha convocado a una reunión de emergencia a las autoridades regionales, locales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ministerio Público para tomar acciones estrictas y corregir la situación que se vive en estos momentos. Indicó que en estos momentos hay 37 pacientes en camas UCI y que los fallecidos, en lo que va del año, suman 1,088 además de casos de covid en el personal de salud, si bien no graves pero que generan preocupación. Calampa explicó que esta situación hace pensar en el inicio de la tercera ola y también de la probable presencia de la variante Delta para lo cual se realiza la vigilancia geonómica correspondiente. “Los resultados de los análisis demoran 10 días y estamos a la espera en tanto nos estamos preparando para una tercera ola con camas para pacientes en emergencia, oxígeno y ventiladores pero en este último caso necesitamos más personal”, aseveró. El director de Salud de Loreto agregó que de parte de las autoridades se están tomando todas las acciones del caso pero es la población la que debe entender y cumplir con las medidas de protección. En tal sentido, afirmó que en estos momentos en Iquitos se están pagando las consecuencias de las aglomeraciones por las campañas políticas, la fiesta de San Juan y el Día del Padre por lo que se tienen que tomar medidas estrictas. Más en Andina: Los pobladores de la comunidad campesina de Tintaya Marquiri, ubicada en la región Cusco, se beneficiará con la construcción de un sistema de agua potable y saneamiento. https://t.co/eAtNdwF3io ? La obra registra un avance del 69 %. pic.twitter.com/n1MZH4uw77

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 6, 2021 (FIN) JCB/MAO Publicado: 7/7/2021 Loading… Noticias Relacionadas Autoridades de 17 regiones se suman a lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre Indeci llama a prepararse para descenso de temperatura en zonas andinas de 17 regiones Minsa apoyará a regiones para acelerar avance en proceso de vacunación contra la covid-19 Minsa: minera Southern también apoyará proceso de vacunación en las regiones MTC instaló 89 puentes modulares en 10 regiones del país Bermúdez destaca trabajo de regiones y municipios para avanzar en vacunación

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com