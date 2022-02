+VIDEO Viral | Christian Nodal grabó un suceso paranormal

Entornointeligente.com / El cantante Christian Nodal parece haber tenido una experiencia paranormal, cuando se llevó tremendo susto en medio de una transmisión en vivo.

Todo sucedió cuando Christian se encontraba en medio de una transmisión en su cuenta de Twitch, para dar un adelantó a sus fanáticos de su nuevo material discográfico ‘Forajido’, el cual está a pocos días de ser lanzado.

En un momento, uno de sus amigos le preguntó si estaba en vivo cuando de repente se oye un extraño ruido y se ve como uno de los muñecos, una figura de Chuky, que estaba en una mesa empieza a caerse.

Al percatarse del ruido, Nodal voltea y ve al juguete caído, lo que le causó mucho miedo. “¡A la v…! Viste eso”, gritó el cantante muy asustado y con los ojos en blanco.

Su amigo quien estaba hablando con él en ese momento asegura que lo vio y le cuestionó sobre si el muñeco tenia baterías: “Por favor dime que esa madr* tiene baterías”, a lo que Christian le contestó: “No, no es de los que se mueven”.

Posteriormente, el sujeto le pide al intérprete que se deshaga del juguete, pero él le dice que no puede, pues fue un regalo de su prometida Belinda.

