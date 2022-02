Pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos em acidente de autocarro na Indonésia

Entornointeligente.com / Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente de autocarro na ilha de Java, na Indonésia, disse a polícia.

O condutor do autocarro turístico, que transportava 47 pessoas de Sukoharjo, no centro de Java, perdeu o controlo do veículo quando descia uma encosta, indicou a polícia, no domingo à noite.

“Testemunhas disseram ter visto o condutor entrar em pânico ao tentar acionar a alavanca de velocidades, sugerindo que o travão não estava a funcionar ou estava defeituoso” , disse o chefe da polícia do distrito de Bantul.

"Treze pessoas morreram. Alguns morreram no local e outros no hospital, enquanto outros 34 ficaram feridos" , disse Ihsan, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

O responsável acrescentou que os feridos tinham sido levados para três hospitais próximos.

O motorista estava entre os que morreram quando o autocarro capotou.

Os acidentes rodoviários são frequentes neste país, devido ao mau estado dos veículos e das infraestruturas, bem como por os condutores não respeitarem as regras do trânsito.

Em março do ano passado, 29 pessoas, incluindo crianças em idade escolar, morreram quando um autocarro com peregrinos se despenhou na ilha indonésia de Java.

No final de 2019, pelo menos 35 pessoas morreram quando um autocarro mergulhou numa ravina na ilha de Samatra.

