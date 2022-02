Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Macron se reúne com Putin na Rússia antes de viajar à Ucrânia Governo russo diz que não tem expectativas de avanço decisivo nas conversas o presidente francês, mas espera que o país proponha maneiras de aliviar as tensões na Europa. Por g1

07/02/2022 14h25 Atualizado 07/02/2022

1 de 1 O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de reunião em Moscou com o presidente da França, Emmanuel Macron, em 7 de fevereiro de 2022 — Foto: Sputnik/Kremlin via Reuters O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de reunião em Moscou com o presidente da França, Emmanuel Macron, em 7 de fevereiro de 2022 — Foto: Sputnik/Kremlin via Reuters

Os presidentes da Rússia , Vladimir Putin , e da França , Emmanuel Macron , se reúnem nesta segunda-feira (7) em Moscou para discutir a escalada de tensão na fronteira com a Ucrânia .

O governo russo afirmou que não tem expectativas de um avanço decisivo nas conversas entre Putin e Macron , mas espera que o francês proponha maneiras de aliviar as tensões na Europa .

O dia será de reuniões entre líderes mundiais para debater o tema . Após a reunião em Moscou , Macron viaja para Kiev , capital da Ucrânia .

Já o chanceler da Alemanha , Olaf Scholz , vai a Washington para se reunir com o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , e os ministros das Relações Exteriores de Alemanha , República Tcheca , Eslováquia e Áustria também viajarão a Kiev .

Entenda a escalada de tensão

Os EUA veem a possibilidade de uma nova invasão da Rússia à Ucrânia , mas o governo Putin nega. Em meio à troca de acusações entre as potências mundiais, a Ucrânia tentou no domingo (6) minimizar as previsões americanas de uma possível invasão em grande escala.

A Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia , mas diz que está apenas fazendo exercícios militares em seu território e buscando garantias para sua segurança. E a escalada da crise expõe, mais uma vez, as divergências históricas entre EUA e Rússia (veja no vídeo abaixo) .

O governo russo alega que o leste europeu é sua área de influência e exige que os EUA e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) parem de avançar sobre a região (desde o fim da União Soviética , vários países passaram a fazer parte da aliança militar e ou da União Europeia ).

Por isso, Putin exige que a Otan não permita a entrada d a Ucrân ia no bloco — o que os EUA e seus aliados se negam a fazer e consideram inaceitável. Os russos também querem que tropas ocidentais sejam retiradas de países próximos à sua fronteira, como Romênia e Bulgária .

Crise na Ucrânia expõe mais uma vez divergências históricas entre EUA e Rússia

