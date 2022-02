Lembra-se dos guarda-chuvas coloridos de Águeda? Agora podem colorir instituições de solidariedade

Entornointeligente.com / Se pesquisar “Águeda” no Google, as primeiras imagens que aparecem são das ruas da cidade repletas de guarda-chuvas suspensos. A instalação artística do Umbrella Sky Project, da agência criativa local Impact Plan, tornou-se imagem de marca da cidade e já foi replicada um pouco por todo o mundo. Agora, a empresa quer levar os guarda-chuvas (e não só) a instituições de solidariedade com o projecto “Vamos Colorir Portugal”. E pedem ajuda a todos: ao comprar um produto estará a contribuir para colorir associações.

Em 2019, a CNN elegia Águeda para a lista das “ruas mais bonitas do mundo” e a Architectural Digest também lhe deu o mesmo título. O Umbrella Sky Project ─ hoje uma marca registada ─ nasceu em 2012, inspirado em Mary Poppins, com milhares de guarda-chuvas coloridos a flutuar no céu. A palavra foi-se espalhando e, na última década, a agência Impact Plan tem feito instalações artísticas um pouco por todo o planeta. Venceu o concurso internacional A’Design Award , com a instalação “Golden Dots Invasion”, criada em 2019 para o hotel The Ritz-Carlton, em Manama, no Bahrein . É um túnel coberto com mais de um milhão de lantejoulas douradas que rodam sobre si ao sabor do vento.

Foto A instalação de Águeda, patente todos os Verões DR Nos últimos dois anos, 80% dos projectos foram feitos fora de Portugal. Estados Unidos , Espanha , França , Reino Unido e Japão representam os principais clientes, entre autarquias, empresas de eventos e centros comerciais, informa a responsável de marketing, Catarina Almeida. “A ideia é criar instalações muito coloridas e animadas, que as pessoas tenham vontade de ir lá e tirar muitas fotografias”, explica, acrescentado que, acredita, as obras “dão sempre alegria a quem as visita”.

Foi nesse sentido que foi criado o projecto “Vamos Colorir Portugal”, para dar a oportunidade de levar a arte a quem não a consegue visitar. Em 2021, replicaram a cobertura com guarda-chuvas suspensos no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ílhavo. “Os utentes puderam personalizar os guarda-chuvas. Gostamos tanto que decidimos replicar a nível nacional”, conta Catarina Almeida ao PÚBLICO. A experiência foi partilhada nas redes sociais, num vídeo, no qual os idosos, visivelmente emocionados com a surpresa, elogiam a instalação.

Ver esta publicação no Instagram

Para financiar o projecto, criaram uma linha de produtos coloridos, onde uma parte das vendas será para apoiar este tipo de iniciativas, para que cheguem “ao maior número de instituições possível”. Há almofadas, cadernos, meias, sacos de algodão e, claro, guarda-chuvas a preços simbólicos.

Ver esta publicação no Instagram

Quanto às associações a apoiar, as inscrições estão abertas no site da Impact Plan. Podem ser as próprias instituições de cariz social a inscrever-se ou qualquer um pode deixar uma sugestão, explicando “por que é que aquele sítio precisa ganhar cor e alegria”, informa Catarina Almeida. Ao longo do ano, a empresa irá dar vida aos espaços cinzentos destas associações e levar alegria aos utentes com guarda-chuvas ou com outro tipo de instalação artística.

O objectivo é que o projecto seja contínuo, como parte da missão de responsabilidade social da empresa. Por isso, em qualquer altura é possível inscrever uma instituição ─ pode ser qualquer tipo de associação, como hospitais, creches, lares de idosos, associações de apoio a animais abandonados ou ligadas à cultura.

