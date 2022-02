José Gato Briceño: Los capos y sus obras de teatro

Entornointeligente.com / ¿Cuál fue el motivo por el cual Hugo Chávez llegando al gobierno en el año 1999 expulsó a la DEA? (Agencia Antinarcóticos de los EE.UU) por recomendación de Fidel Castro y les sería más fácil preparar el territorio venezolano como puente.

Allí es como el Coronel para ese entonces, Hugo Carvajal Barrios, alias "el pollo" y el Teniente Diosdado Cabello Rondón se convierten en los más sobresaliente impulsores de la tesis de Fidel por instrucciones de Hugo Chávez.

Recordemos al narcotraficante Walid Makled quien tuvo todo el poder desde el principio del gobierno del traidor hoy felizmente difunto, controlando PEQUIVEN (fábrica de los fertilizantes) materia prima para las drogas, quien la presidía el hermano del gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, quien era y sigue siendo, la mano derecha de Diosdado Cabello el capo mayor.

Por todas partes revientan las truculencias y estafas a nuestro amado país, la semana pasada el fiscal de Nueva York acusó al General Cliver Alcalá quien fue jefe de la guarnición militar del estado Carabobo, por traficar hacia el suelo americano más de 250 toneladas de drogas anuales, en compañía del general Hugo “el pollo” Carvajal y el tenientico jefe del cártel de los soles, Diosdado Cabello. Todos los caminos llevan a la misma mafia.

Según todas las informaciones, la DEA, tenía más de 10 años de seguimiento, obteniendo suficientes evidencias, videos, fotos, grabaciones y testimonios entre ellos, del ex guardaespaldas de Diosdado, Leamsy Salazar.

Para distraer y animar la parranda de contrabando y tráfico de todo tipo de sustancias ilícitas y porque obviamente estos capos no aceptan competencia salieron al aire con una nueva obra de teatro llamada: OPERACIÓN MANO DE HIERRO.

Ahora resulta que Maduro y Diosdado son los grandes justicieros porque agarraron como chivos expiatorios a una alcaldesa y a dos Diputados del PSUV con la ínfima cantidad de 7 kilos de drogas, cuando ellos inundan el territorio americano con más de 250 toneladas anuales, eso lo que da es risa.

El pueblo venezolano no es bolsa ni mucho menos pendejo ¿Cómo se explica que el mes de noviembre, o sea, hace dos meses, uno de los diputados detenidos, ya había sido detenido con 336 panelas de drogas, más 400 kilos, en el estado Vargas a pocos kilómetros del Palacio de Miraflores y andaba en libertad? ¿Quién controla la justicia revolucionaria? ¿No sería que no le pagaron a Diosdado y a Cilia la coima?

Es que ya nos olvidamos de los sobrinos de Cilia Flores (Primera Dama de la República) quienes fueron sentenciados a 18 años en los EE.UU por narcotraficantes.

Hace unas horas acaban de detener en Colombia al hermano y sobrina de Piedad Córdoba por narcotráfico y van hacer extraditado a los EE.UU

¿Piedad Córdoba no es la mano derecha de Maduro y Diosdado en Colombia?

Qué casualidad que el guerrillero colombiano Gentil Duarte mande más que el gobernador del estado Apure, asesine a civiles y militares venezolanos pues tiene gran importancia por el control del corredor de la droga fronterizo.

Otra casualidad inocente es que el hermano de Diosdado Cabello, José David, tenga más de 11 años siendo jefe de todos los puertos, aeropuertos y aduanas de toda Venezuela en donde se facilita el movimiento de grandes cantidades de drogas para intoxicar a Norteamérica y Europa.

El pueblo del estado Monagas fue testigo de cómo estos truhanes del “pollo “Carvajal y José David Cabello compraron muchas fincas a través de sus testaferros en diferentes lugares del estado y popularizaron las galleras cinco estrellas en donde las apuestas son en dólares y euros. No menos famosos sus búnker de 4×4 metros que hay en las diferentes fincas para guardar el dinero en efectivo, pero producto de las distintas denuncias hechas en mis publicaciones al parecer ya los habrían eliminado.

Tenemos que quitarnos el sombrero ante su astucia al actuar en esa puesta en escena grabada para publicitar su teatro, como grandes actores y dramaturgos ante los cuatro pendejos militantes del PSUV que le siguen creyendo que son súper honestos y son unas mansas palomas sabiendo todo el mundo que realmente son unos vulgares cara’e tabla.

No hay mucho que analizar, no cabe la menor duda de que la “Operación Mano de Hierro” es simplemente para lavarse la cara de tanto polvo blanco y anticipándose a la próxima obra de teatro de las elecciones presidenciales del 2024, son simplemente, malandros bien organizados. Desde la cárcel del exilio les recomiendo siempre buscar los orígenes de esta tragedia humanitaria, leer, enseñar y recordar a nuestros hijos y nietos los valores, las virtudes ciudadanas para estar preparados cuando retomemos la vida ciudadana en Venezuela. Sigo empeñado en denunciar, atacar y enfrentar a los peores desechos humanos con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2022/02/los-capos-y-sus-obras-de-teatro.html

