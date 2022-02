India aprueba uso de monodosis de vacuna Sputnik Light

Entornointeligente.com / La vacuna pasó por un estudio de ensayo clínico previo a ser aprobada para su uso de emergencia.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció que las autoridades de la India registraron para su uso de emergencia la vacuna rusa contra el virus causante de la Covid-19, de una sola dosis, Sputnik Light.

“El RDIF anuncia el registro por parte del Centro General de Medicamentos de la India, de la vacuna de un componente contra el coronavirus Sputnik Light”, publicó el Fondo en un comunicado.

Según esta entidad, la Sputnik Light está presente en más de 30 países, con una población total de más de 2.500 millones de personas.

El inmunizante, conocido por ser una versión de una sola dosis de la Sputnik V, fue desarrollado por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya en cooperación con el RDIF.

#RDIF announces the Russian one-shot Sputnik Light vaccine against coronavirus has been authorized by the Drug Controller General of #India (DCGI).

Thus Sputnik Light has been registered in more than 30 countries with total population of over 2.5 billion people. @sputnikvaccine pic.twitter.com/TrvNHKRG10

— RDIF (@rdif_press) February 6, 2022 Su diseño consiste en un adenovirus humano tipo 26, y entre sus ventajas está la capacidad de incrementar la eficacia, además de la duración de otras vacunas si se emplea como refuerzo.

En la India ya se han llevado a cabo ensayos clínicos adicionales con la vacuna, los que fueron tomados en cuenta para la aprobación por parte de las autoridades.

El director ejecutivo del RDIF, Kirill Dimitriev, aseguró que la autorización de Sputnik Light en la India es “otro paso importante en la cooperación exitosa entre Rusia e India en la lucha contra la Covid-19”.

“Sputnik Light ha demostrado ser segura y eficaz tanto como vacuna independiente como refuerzo universal de vacunas con otros productores, lo que ayuda a inducir una respuesta inmunitaria más fuerte en comparación con dos inyecciones de la misma vacuna”, agregó.

ANI: “Sputnik Light’s approval in India major step in bilateral cooperation against COVID – RDIF CEO”

�� https://t.co/vwwQi72srr

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 7, 2022 Además, en esta nación asiática, desde abril de 2020 aprueba el uso de la Sputnik V y es el principal país productor del inmunizante ruso.

Otros países como Argentina, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos, San Marino y Philippines ya han autorizado Sputnik Light como refuerzo universal.

