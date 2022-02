EntornoInteligente | BTS en BRIT Awards 2022 EN VIVO: horarios y dónde ver gratis la premiación

BTS cuenta con más de 400 premios en toda su carrera. Foto: Naver Line-up de los BRIT Awards 2022 Estos son los artistas que cantarán para el público en el O2 Arena de Londres

Cuenta regresiva para ver los BRIT Awards 2022, gala que ha nominado a BTS en una de sus categorías . Grupo de Corea del Sur tienta su primera estatuilla en los premios musicales más importantes del Reino Unido. Aquí te contamos cómo ver la transmisión oficial en vivo y gratis para fans internacionales.

PUEDES VER: BTS, calendario febrero del 2022: lista de actividades y eventos de Bangtan ¿Cuándo son los BRIT Awards 2022? La premiación y show musical organizados por la Industria Fonográfica Británica (BPI) se realizarán el martes 8 de febrero, en el 02 Arena de Londres.

¿A qué hora inician los BRIT Awards 2022? El evento iniciará a las 8 p. m. (GMT) con la conducción de Mo Gilligan. La red carpet para recibir a las celebridades invitadas está programada para las 6 p. m. (GMT)

BRIT Awards 2022: horarios en Latinoamérica BTS BRIT Awards 2022 en México, Guatemala y El Salvador: 2.00 p. m. del 8 de febrero BTS BRIT Awards 2022 en Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m. del 8 de febrero BTS BRIT Awards 2022 en Venezuela Bolivia: 4.00 p. m. del 8 de febrero BTS BRIT Awards 2022 en Chile, Argentina y Brasil: 5.00 p. m. del 8 de febrero Nominaciones de BTS en los BRIT Awards 2022 En esta edición de los BRIT Awards, los Bangtan Boys compiten por la estatuilla al Mejor grupo internacional, una merecida distinción al éxito de “Butter”, “Permission to dance” y “My universe” en el año que se fue.

El 2021, el septeto también fue nominado en esa categoría, pero la victoria fue para HAIM.

BRIT Awards 2022: nominados como mejor grupo internacional BTS ABBA Måneskin Silk Sonic The War on Drugs Dónde ver los BRIT Awards 2022 Residentes en el Reino Unido tendrán acceso al show en vivo a través de los canales ITV e ITV Hub.

Los fans internacionales podrán conocer a los ganadores de los BRIT Awards en una transmisión online gratuita por el canal de YouTube del evento.

BRIT Awards 2022: así lucen los trofeos que se entregarán este año. Foto: vía Instagram

¿BTS estará en los BRIT Awards 2022? RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no asistirán en persona a la gala pues se encuentran de vacaciones desde diciembre del 2021. La boyband aprovecha este periodo para descansar antes del lanzamiento de su comeback 2022.

BTS cuenta con más de 400 premios en toda su carrera. Foto: Naver

Line-up de los BRIT Awards 2022 Estos son los artistas que cantarán para el público en el O2 Arena de Londres.

