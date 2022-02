Rememora la cultura lingüística de Venezuela

.. Adolfo Ledo Nass

Venezuela es un país con un acervo cultural muy importante, que se manifiesta en las expresiones literarias, artísticas y de todo tipo que podemos disfrutar . Los venezolanos que, por el motivo que sea, estén viviendo en otro país, pueden rememorar a Venezuela de muchas maneras.

Refranes populares Los refranes venezolanos son expresiones orales que llevan un mensaje , el cual puede ser coloquial, pero que encierran una enseñanza, un aprendizaje y mucha sabiduría.

A continuación mostramos algunos refranes venezolanos y su análisis:

Más sabe el diablo por viejo que por diablo . Este refrán venezolano hace referencia a la importancia de la sabiduría que se obtiene a través de los años vividos, es decir, por ser viejo. Chivo que se devuelve se desnuca . Este refrán indica que una vez tomada una decisión no es conveniente arrepentirse, es mejor mantener la idea original y no salir perjudicado con la indecisión. Quedarse sin el chivo y sin el mecate . Se trata de las situaciones en las que, teniendo dos beneficios, por tomar una acción equivocada se pierden las dos. A cada cochino le llega su sábado . Significa que, por muy afortunada que parezca una persona, si actúa mal, en algún momento le llegará el castigo. La cabra tira para el monte . Significa que, aunque se saque a una persona de su entorno, siempre tenderá a volver allí. Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo . Se dice este refrán cuando alguien critica una característica de otra persona que el primero también tiene. No te pegues que no es bolero . Se usa cuando un hombre se acerca a una mujer sin su permiso, pero también se lleva a otros ámbitos. Estar como cucaracha en baile de gallinas . Cuando se está incómodo en un lugar al que no se está acostumbrado. Ver como gallina que mira sal . Cuando alguien le ofrece una mirada de desprecio a otra. Estar como caimán en boca de caño . Se refiere a una persona que está al acecho de una oportunidad para actuar y aprovecharla. Tarde piaste pajarito . Cuando alguien hace una reclamación a destiempo, también puede ser un requerimiento o una advertencia. Tener el juego trancado . Se refiere a situaciones donde no hay una solución aparente, y de una u otra manera, se va a sufrir una pérdida. Lea también: Lo que le hicieron a Don Omar en Las Vegas al cantar “Ella y Yo” Fábulas para los más pequeños Las fábulas venezolanas son historias que utilizan personajes de animales humanizados, para dejar una enseñanza , una lección de vida o una moraleja. En la literatura venezolana figuran muchas fábulas que tienen un valor literario importante y, además, usan los animales típicos de la fauna venezolana, los paisajes y el vocabulario habitual en Venezuela.

El águila y la flecha, es una fábula muy corta que expresa la idea de una reflexión al momento de la muerte. En esta historia, el autor usa las características de esta especie y el uso de sus plumas por parte del hombre, para construir una enseñanza muy importante. La gota y la roca, usa imágenes poéticas para transmitir una enseñanza acerca de la perseverancia y el triunfo a través del trabajo constante. Se trata de una historia muy agradable de leer. Una fábula que busca enseñar un valor muy importante en estos días, como es no dejarnos llevar por las opiniones vanidosas de los demás y dejar que las aspiraciones de popularidad nos destruyan, es la historia de La rana que quería ser auténtica . A través de las fábulas podemos recibir lecciones muy importantes, como la inconveniencia de compararse con los demás o enfrentarnos a situaciones para las que no estamos preparados. Todo esto es la moraleja que nos queda de la historia Las liebres y los leones . El pajarillo cantor es una fábula que nos enseña el valor de la libertad , aunque no tengamos las comodidades aseguradas. Es una hermosa historia que nos muestra el valor de lo verdaderamente importante. La avispa ahogada es una historia que nos enseña a mantener las emociones bajo control , no dejarse llevar por los problemas, y a buscar las soluciones con calma e inteligencia. Para rememorar a Venezuela, los refranes y las fábulas son muy buenas herramientas.

