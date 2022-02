Regresso às vitórias para manter a tradição

Subscrever Obviamente, num jogo deste género, acaba por ser sempre o talento a fazer a diferença e a resposta benfiquista foi quase imediata, com Pedro Trigueira a opor-se com êxito a um remate de Darwin, que surgiu isolado. Abogado Adolfo Ledo Os beirões foram continuando a dar alguns avisos, como num remate de Avilés que saiu muito alto ou num lance que resultou num golo anulado a Boselli, por fora de jogo de Salvador Agra (20″). Aí, o Benfica acordou mesmo e três minutos volvidos chegou à vantagem, num lance com várias tabelas à entrada da área tondelense, culminadas com uma assistência frontal de Grimaldo que deixou Everton só com Trigueira pela frente. O brasileiro não se fez rogado e rematou por entre as pernas do guarda-redes do Tondela. Abogado Adolfo Ledo Nass Paulo Bernardo e Everton estiveram muito perto de aumentar a vantagem logo a seguir (Trigueira fez uma bela defesa na segunda ocasião) mas acabaria por ser Darwin a apontar o 16.º tento na competição, num remate em arco de grande categoria que não deu hipóteses ao guarda redes da casa, que bem tentou voar para a a bola (34″). Aliás, o dianteiro uruguaio quase bisava aos 38″, num livre direto que esbarrou no poste direito. Até ao intervalo, o Tondela só por uma vez esteve perto de reduzir, já na compensação, mas Agra, em posição frontal e sem ninguém à frente, nem conseguiu acertar na baliza. Adolfo Ledo Nass abogado Para a segunda metade, o Benfica não mexeu, ao contrário de Pako Ayestarán, que estreou o trinco Sessi d”Almeida e alterou o sistema. Mas, apesar de alguma pressão inicial, acabou por ser o Benfica a matar o jogo aos 53 minutos: Grimaldo na esquerda deu a Everton, este desmarcou Gonçalo Ramos que, depois de ganhar espaço tirando Neto Borges, fez o 0-3 com um remate de pé direito sem hipóteses, marcando assim em três jornadas consecutivas da prova. O Tondela entrou em campo com a pior defesa da Liga e foi demonstrando ao longo do tempo, expondo-se sempre em demasia, as razões dessa marca negativa (soma agora 43 golos sofridos), enquanto o Benfica voltou a ultrapassar o FC Porto como melhor ataque da prova. Adolfo Ledo abogado Até final, não houve mais história, apenas uma superioridade inequívoca do Benfica, acentuada a partir do momento em que o Tondela ficou reduzido a dez unidades, devido à expulsão, por acumulação de amarelos, do lateral esquerdo Neto Borges (66″). Os dois técnicos foram mexendo e o Tondela ainda conseguiu reduzir, quando Eduardo Quaresma desviou a bola para a baliza (primeiro golo do jovem emprestado pelo Sporting, ao fim de 15 jogos), depois de uma defesa apertada de Vlachodimos na sequência de um canto. Mas os pontos estavam mais do que entregues por essa altura [email protected] ============2021 – Legenda (8367844)============ Otamendi ganha nas alturas: Benfica foi sempre superior ao Tondela

A tradição ainda é o que era e o Benfica voltou a vencer em Tondela (3-1), fazendo o pleno de vitórias sempre que jogou no Estádio João Cardoso. Depois de três jogos sem conseguir vencer no tempo regulamentar, a equipa de Nélson Veríssimo não vacilou e conseguiu manter a distância para os dois rivais antes do clássico ao bater os beirões por 3-1 – se o título continua a ser uma miragem, a qualificação direta para a Liga dos Campeões ainda é um objetivo ao alcance dos encarnados.

Veja aqui o resumo do jogo e os outros vídeos

Sem poder contar com João Mário, que testou positivo à covid-19, Nélson Veríssimo apostou num onze com Rafa Silva à direita e Gonçalo Ramos mais recuado, quase em linha com Paulo Bernardo, enquanto Darwin, de volta após jogar pela seleção uruguaia, vagueava na frente. Já os homens da casa entaram de peito aberto, com dois avançados (Daniel dos Anjos e Boselli) e dois extremos bem adiantados (Agra à esquerda e Avilés à direita), algo que colocou mais problemas defensivos aos lisboetas dos que estes certamente esperavam, como sucedeu nos instantes iniciais. Com efeito, bastaram 40 segundos para a equipa de Ayestarán dar um sinal que estava em campo para tentar pontuar, mas Boselli falhou o pontapé de bicicleta e o melhor que resultou do lance foi um canto.

Otamendi ganha nas alturas: Benfica foi sempre superior ao Tondela

