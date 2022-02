Alertan por tiroteos en escuelas de Río de Janeiro, Brasil

El Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de Brasil reveló este lunes un informe donde alerta que el 74 por ciento de las escuelas de Río de Janeiro han sido objeto de al menos un tiroteo durante el 2019

En 2019, Río de Janiero contabilizó 4.346 tiroteos en sistema escolar de Río de Janeiro.

El Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de Brasil reveló este lunes un informe donde alerta que el 74 por ciento de las escuelas de Río de Janeiro han sido objeto de al menos un tiroteo durante el 2019.

Reclaman justicia por refugiado congoleño asesinado en Brasil

El estudio titulado “Tiros al futuro: impactos de la guerra contra las drogas en el sistema escolar municipal de Río de Janeiro“, demostró que solo en 2019 la ciudad contabilizó 4.346 tiroteos, que se saldaron con 569 muertos y 658 heridos.

“Y es el racismo lo que define la intensidad de la violencia que afecta a miles de estudiantes en la red municipal de Río. En 2019, solo cinco escuelas municipales concentraron más de 20 operativos policiales en los alrededores. De estas escuelas, el 77 por ciento de los estudiantes son negros”, subrayó la plataforma Drogas ¿cuánto cuesta prohibirlas? del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía.

Tiroteios e operações policiais fizeram com que alunos do 5º ano da rede municipal do RJ perdessem 64% do aprendizado em Português e o equivalente a um ano letivo em Matemática. pic.twitter.com/wVemQAycar

— Drogas: Quanto Custa Proibir (@CustoProibicao) February 7, 2022 De acuerdo a la pesquisa, 295 escuelas cerraron al menos un día en 2019, como resultado de la violencia durante las operaciones policiales. Asimismo se registró un 57 por ciento de esas escuelas registraron diez episodios de tiroteos y un once por ciento tuvo más de 30 casos.

El informe también determinó que el 60 por ciento de los barrios había zonas dominadas por facciones y/o milicias del narcotráfico; el 32 por ciento contenía territorios en disputa y sólo el ocho por ciento estaba libre de disputa.

#Violencia | Rio de Janeiro tuvo 4.653 tiroteos en el 2021. De estos más de mil fueron en acciones policiales, a pesar de estar prohibidas por la Corte Suprema por la pandemia. Datos del Instituto Fogo Cruzado que alertan el aumento de la letalidad en acciones policiales en Rio. pic.twitter.com/wFR3NehUIm

— André Vieira (@AndreteleSUR) January 14, 2022 El estudio también reflexionó sobre la situación en otras ciudades por lo que remarcó que “con la opción política de la confrontación diaria que afecta principalmente a las poblaciones negras y pobres de las favelas, los efectos de la violencia en las ciudades de Río y São Paulo no podrían medirse con los mismos parámetros”.

Por otra parte, en noviembre de 2021 los vecinos de la favela brasileña de Palmeiras, en la ciudad de São Gonçalo, un área metropolitana de Río de Janeiro, en el sureste del Estado, encontraron ocho cuerpos en una zona de manglar y culparon a la policía militar de haber realizado una matanza.

Uno de los hechos más violentos registrados en Río de Janeiro en 2021 fue la masacre ocurrida en la favela de Jacarezinho, la cual duró alrededor de nueve horas en la comunidad y dónde asesinaron 28 personas.

La Coalición Negra por los Derechos rechazó el hecho y precisó en aquel entonces que “vidas e historias exterminadas por las fuerzas del Estado, sin respeto a ningún derecho previsto en la ley. Cuerpos cuya humanidad y ciudadanía se les niega durante la vida y la muerte. Los asesinatos fueron resultantes de un operativo policial ilegal – puesto que ya existía la prohibición de realizar este tipo de acción policial durante la pandemia por parte del Supremo Tribunal Federal (STF)”, insistieron.

