Intelectuais russos protestam contra a retórica belicista do Kremlin

MOSCOU — Diante do discurso de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) cerca a Rússia e ameaça destruí-la, um grupo de intelectuais russos divulgou um manifesto para dar voz "àquela parte da sociedade que odeia a guerra e considera um crime o uso de ameaças militares e o estilo dos criminosos na retórica". Cerca de 5 mil pessoas já assinaram a carta aberta, publicada em 30 de janeiro pela chamada intelligentsia , nome pelo qual o mundo da cultura é tratado em russo. Filósofos, jornalistas, ativistas, historiadores e artistas promoveram essa iniciativa, que pede o fim da escalada militar na fronteira com a Ucrânia para retornar à normalidade com o Ocidente.

— Sabemos que a maioria da população russa não quer a guerra, tivemos que falar e mostrar o quão perigoso é o aventureirismo da liderança russa — explica o primeiro nome da lista, o ex-parlamentar Lev Ponomariovo, histórico defensor dos direitos humanos.

Esta é uma das poucas manifestações públicas de descontentamento até agora contra a tensão militar com a Otan . Por um lado, a maioria dos russos não responsabiliza o Kremlin pela tensão: após a primeira escalada militar em meados de 2021, 48% dos entrevistados pelo centro de estudos sociológicos Levada apontaram para a Aliança Atlântica e 20% para Kiev como culpado.

Por outro lado, protestar na Rússia de hoje é muito mais difícil do que há alguns anos. Em março de 2014, houve dois protestos em Moscou com dezenas de milhares de pessoas quando soldados russos não identificados — os homenzinhos verdes, como Putin os chamou — tomaram a Península da Crimeia. Participando dessas marchas estava o ex-vice-presidente da Rússia Borís Nemtsov, que foi assassinado em 2015, pouco antes de sua investigação sobre a intervenção russa no conflito na península ser publicada.

— Na época você podia sair na rua, agora é impossível. Sair para protestar agora termina em prisões, em sangue — lamenta Ponomariov.

O espírito do manifesto alude a uma frase muitas vezes repetida até hoje pelos idosos que viveram a Segunda Guerra Mundial, conhecida na Rússia como a Grande Guerra Patriótica: “Não repita isso”. A carta enfatiza isso: “Falamos em nome da Rússia, e não de vocês [as autoridades], porque o povo, tendo perdido milhões de pessoas em conflitos passados, pensou durante décadas que qualquer alternativa é melhor que a guerra. Esqueceram-se disso?”

Uma das signatárias do manifesto é Natalia Evdokímova, ex-deputada e agora secretária-geral do Conselho de Direitos Humanos de São Petersburgo.

— A situação é tensa. Não acho que haverá um ataque à Ucrânia, onde agora há forças da Otan treinando os militares ucranianos, porque isso levaria a uma guerra, embora nosso país esteja caminhando para isso. Todo mundo quer que haja alguma maneira de mudar de rumo — diz Natalia. — Infelizmente, prevalece a visão de que nos apontam armas ofensivas, que os países da Otan nos ameaçam. Isso é resultado de nossos canais de televisão, que transmitem isso continuamente.

Nessa linha, o manifesto destaca que a mensagem de que uma guerra é inevitável está sendo imposta: "Ninguém pergunta aos cidadãos da Rússia, não há discussão pública. Apenas um ponto de vista é apresentado na televisão estatal, e é o dos partidários da guerra. Dali se ouvem ameaças militares diretas, agressividade e ódio contra a Ucrânia, os EUA e os países ocidentais, mas o mais perigoso é que a guerra é apresentada como o curso aceitável e inevitável dos acontecimentos".

Beligerância Nos últimos meses, aumentou não apenas o envio de militares para a fronteira com a Ucrânia, com mais de cem mil soldados na região, como também a beligerância nas declarações de altos funcionários russos

O presidente Vladimir Putin alertou, em 21 de dezembro, que "mísseis hipersônicos estão ativados em modo de combate". E afirmou que, "caso continue a linha agressiva dos colegas ocidentais, adotaremos as medidas de retaliação técnico-militares adequadas. Reagiremos duramente às suas medidas hostis." Já o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, acusou os EUA de prepararem provocações com armas químicas na região de Donbas e de enviar mercenários para a área

Em 23 de janeiro, o chefe da delegação da Otan, Konstantin Gravrilov, sublinhou que se a Organização ignorar as exigências da Rússia, “Moscou tirará conclusões e defenderá sua segurança na Europa por outros meios… E tanto os europeus como os americanos vão sentir no pescoço”

Lev Ponomariov alerta que “é importante mobilizar a sociedade contra o partido da guerra”. Aos 80 anos, o ativista foi declarado agente estrangeiro e as autoridades abriram um processo administrativo contra ele

Para evitar problemas, o manifesto indica os signatários que estão nessa lista negra de agentes estrangeiros. Entre eles estão a ensaísta e jornalista Tatiana Voltskaya e o escritor e roteirista Viktor Shenderovich. Este último deixou o país após ser declarado agente estrangeiro, em 2021

O manifesto também foi apoiado por membros do Yábloko, um partido liberal com inclinação pró-europeia e sem representação na Duma, o Parlamento russo. Seu fundador, Grigori Yavlinski, criticou a posição inabalável de Moscou na negociação de suas garantias de segurança. “É um ultimato que Putin apresentou aos EUA e à Otan e que se parece mais com a exigência de um terrorista que fez um refém. Se eles não forem atendidos, os cidadãos de um país diferente, a Ucrânia (e a Rússia, é claro) sofrerão”, alertou o político em uma carta, após lamentar que as ameaças contra Kiev tenham incentivado a Finlândia e outros países a pedirem adesão à aliança

“Três anos atrás, Putin nos disse que armas hipersônicas e mísseis apocalípticos movidos a energia nuclear nos dariam segurança e paz de espírito; e hoje verifica-se que tudo não depende mais de nós, mas da Otan. Os americanos estão agora testando mísseis hipersônicos, isso é chamado de corrida armamentista, e foi iniciada pela Rússia de Putin“, lamenta Yavlinski, lembrando o tempo da União Soviética: “Já perdemos essa corrida uma vez e nosso país veio abaixo; queremos repetir isso?”

Entornointeligente.com