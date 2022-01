Paulo Sousa chega ao Rio, veste a camisa e exalta o Flamengo: 'Possibilidade que não acontece muitas vezes'

Entornointeligente.com / Nem uma manhã chuvosa no Rio de Janeiro afastou os rubro-negros de acompanharem a chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo. O profissional desembarcou na capital carioca no início da manhã desta sexta-feira e será apresentado na segunda.

— Muito contente, muito feliz. Desde Portugal senti muito amor e carinho e continuei a receber durante a viagem, após a viagem. Muito entusiasmado por estar aqui com vocês e poder engrandecer ainda mais esse clube que já tem uma grandeza incomparável como o Flamengo — disse, em suas primeiras palavras à FlaTV, o canal oficial do clube.

O momento em que @paulomcdsousa vestiu o Manto Sagrado! Ficou bem demais, professor! #VamosFlamengo pic.twitter.com/98yJnmrxRh

— Flamengo (@Flamengo) January 7, 2022

O técnico embarcou em Lisboa às 20h35 no horário local. Chegou à capital carioca por volta das 6h35, no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Ainda nesta sexta-feira, Sousa e sua comissão visitarão o centro de treinamento do Ninho do Urubu. Ele afirmou que ainda não conseguiu terminar as leituras dos livros sobre o clube que recebeu de torcedores antes do embarque em Portugal.

— Não consegui. Fundamentalmente, tenho assistido muitos jogos da temporada paassada não só para ter conhecimento dos nossos jogadores do nosso elenco, como também dos adversários, para poder antecipar o que nos espera já no final deste mês.

Sousa elogiou a natureza e o artesanato brasileiros. Mas destacou a alegria do povo do país, que quer “viver 24 horas por dia”.

— Na carreira de um treinador, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. O Flamengo sempre esteve presente para qualquer pessoa que ama o futebol nos quatro cantos do mundo. Eu fui sempre vivendo o Flamengo desde quando jogava. Quando você tem a oportunidade de representar um clube dessa grandeza, a emoção é total. Não só minha, de toda família, muto feliz de estar neste projeto.

Conversas na Europa O treinador exaltou as conversas com o diretor e vice-presidente de futebol rubro-negro, Bruno Spindel e Marcos Braz. Segundo ele, a dupla, que esteve na Europa atrás de um novo treinador, mergulhou na parte humana e em sua metodologia de trabalho.

— Tivemos uma conversa durante toda a tarde, até a hora do jantar, onde abordamos toda a análise que fiz do nosso elenco a níveis individuais, coletivos, setoriais. Onde achava que nós temos que trabalhar.Temos muita qualidade no nosso elenco, mas não é suficiente. Qualidade individual dos vários protagonistas do elenco e dos vários outros departamentos não é sinônimo de vitórias. Temos ainda mais responsabilidade para trabalhar, temos que trabalhar mais do que os outros para poder mostrar essa qualidade superiror. A partir de hoje, vamos fazer com que os jogadores tenham tudo bem organizado, planejado para começamos já a impor, trabalhar ideias.

PUBLICIDADE CHEGOU! O técnico @paulomcdsousa já está no Rio de Janeiro, vestiu o Manto Sagrado e mandou o recado para a Maior Torcida do Mundo! #VamosFlamengo pic.twitter.com/fKrUJvdBQK

— Flamengo (@Flamengo) January 7, 2022

O elenco do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada. Será o primeiro encontro entre jogadores e o novo treinador. Paulo Sousa chega com o auxiliar Manuel Cordeiro, os preparadores físico Antonio Gomez e Lluís Sala, além do preparador de goleiros Paulo Grilo e o analista Cosimo Cappagli. O segundo auxiliar, Victor Sanchez, testou positivo para Covid-19 e teve seu embarque ao Rio adiado.

— Em termos de CT, vou verificar agora. Tudo aquilo que me foi mostrado, as condições são extraordinárias, com vários recursos humanos com muitas competências, o que nos permite fazer o melhor trabalho, direcionando o jogador a ter a melhor performance nas sessões de treino diárias e no dia do jogo. Expectativas são inspirar, conquistar e unir toda a torcida em volta das vitórias.

Por fim, o português deixou um recado e agradecimento aos torcedores:

— Muito obrigado por todo o amor e carinho, por todas as mensagens que foram chegado e continuam chegando. Meu entusiasmo vai com certeza inspirar, não tenho dúvidas. É algo que eu faço com muita naturalidade, é um paixão muito grande que eu tenho e poder estar aqui nesta grandeza deste clube é uma honra, uma grande satifação. Tudo farei para com vocês ganharmos muitos títulos.

PUBLICIDADE O Manto já está pronto! @paulomcdsousa #VamosFlamengo pic.twitter.com/vmN57u4S0H

— Flamengo (@Flamengo) January 7, 2022

Diretor de futebol, Bruno Spindel ajudou a receber o treinador, que chegou ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Braz no desembaque. Ambos comentaram sobre a rodada de conversas com Sousa e as negociações no velho continente.

— Estivemos várias vezes com ele em Portugal. Fechamos contrato em Fátima, uma cidade especial. É um cara muito direto, aberto, tem convicções muito fortes, muito detalhista. Preza pelas relações, por ser extremamente frontal. Nesse ponto, os atletas vão gostar muito — disse Bruno Spindel.

— Foi importante essa ida à Europa. Conseguimos efetivar um planejamento que tínhamos de contratar um técnico estrangeiro com uma comissão técnica completa. Em uma semana a gente praticamente resolveu tudo e depois veio a parte burocrática. O Paulo está chegando bastante engajado, feliz. Um técnico que estamos acreditando muito e espero que nos dê grandes alegrias — completou Braz.

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com