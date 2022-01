Ômicron: Rio já vive uma nova onda da Covid, alerta secretário municipal de Saúde

RIO — O rápido crescimento de casos que a cidade do Rio enfrenta no começo de 2021 já é considerado uma nova onda da doença por Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde. Esta é a quinta onda da doença que a cidade do Rio enfrenta desde o início da pandemia e coincide com o estabelecimento da variante Ômicron na cidade. Nesta quinta-feira O GLOBO mostrou que em um intervalo de 20 dias o aumento de novos casos ultrapassa 10.000% .

Soranz já considera que a nova variante está estabelecida no Rio e compara o rápido crescimento de casos que ocorre no Rio com o que aconteceu na África do Sul, país onde a variante Ômicron foi identificada pela primeira vez.

— Estamos vivendo um aumento de número de casos muito expressivo e um espaço de tempo muito curto, exatamente da mesma maneira que ocorreu na Europa e África do Sul. Felizmente ele não vem acompanhando de aumento de casos graves e internações devido a nossa alta cobertura vacinal — diz Daniel Soranz.

Segundo o secretário, ainda não se discute endurecer as medidas de restrição no Rio. Ele cobra que as atuais sejam seguidas à risca pela população. Atualmente, as únicas restrições em vigor na cidade são a obrigatoriedade do uso de mascará e o “passaporte da vacina”:

— Neste momento precisamos apertar o cumprimento das medidas já colocadas, usar máscara em locais fechados e quando tiver em locais de aglomeração. Apertar ao máximo para que as pessoas só estejam em ambientes fechados com vacinação completa — afirma.

Está marcado para o próximo dia 12 de janeiro uma reunião entre os técnicos da prefeitura e o Comitê Científico do município. Nesta sexta-feira, será vez dos especialistas que assessoram o governo estadual se reunirem para discutir o rápido avanço da doença.

Aumento na procura por vacinas Atualmente o aumento abrupto de casos não reflete em um salto de internações na rede pública na cidade do Rio. Na noite desta quinta-feira, 33 pessoas estavam internadas na rede pública do Rio. Numero superior ao do Natal, por exemplo, quando 12 estavam hospitalizados. O “descolamento” da linha não é visto ainda com preocupação por Soranz, que destaca que grande parte dos internados não foi vacinado ou não receberam o reforço da vacina contra a Covid-19:

— Somente com uma alta cobertura de dose de reforço é que vamos conseguir conter o aumento das internações e de óbitos, precisamos reforçar a necessidade de todos se vacinarem ao completar 4 meses da segunda dose. O que preocupa é que quem está internando são os não vacinados ou com vacinação incompleta — alerta.

Evoluções de internação por SRAG na rede pública do Rio A expectativa da prefeitura do Rio é de somente em janeiro aplicar mais de 800 mil doses de reforço em toda a população. Com o aumento de casos e o estabelecimento da variante Ômicron, a procura pela terceira dose aumentou. Na última semana do ano foram aplicadas, em média, 26 mil terceiras doses. Nesta terça feira, foram mais de 46 mil reforços.

