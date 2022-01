Meligeni sobre Djokovic: 'ninguém tem direito a arranhar a imagem do esporte'

A novela envolvendo a tentativa de entrada do sérvio Novak Djokovic na Austrália sem apresentar comprovante de vacinação da Covid-19 repercutiu por todo o mundo. O tenista número 1 do mundo segue em Melbourne, em um hotel , aguardando uma audiência marcada para a próxima segunda-feira, quando as autoridades australianas vão decidir se o deportam ou permitem que ele entre no país.

Veja imagens do Caso Djokovic: detenção, protestos e acusações Vista geral do Park Hotel, em Melbourne, local onde estaria o tenista Novak Djokovic, segundo sua família. Foto: SANDRA SANDERS / REUTERS Manifestante segura placas em apoio a Novak Djokovic, do lado de fora do Park Hotel Foto: SANDRA SANDERS / REUTERS Policiais ficam de guarda enquanto manifestantes pró-refugiados são removidos de um toldo no Park Hotel, onde o jogador de tênis sérvio Novak Djokovic está detido Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS Manifestantes pró-refugiados, em frente ao Park Hotel, em Melbourne, na Austrália Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS Apoiadores de Novak Djokovic, protestam em frente à Assembleia Nacional, em Belgrado Foto: ZORANA JEVTIC / REUTERS Pular PUBLICIDADE Um apoiador de Novak Djokovic, da Sérvia, em Melbourne. Foto: WILLIAM WEST / AFP Srdjan, o pai do tenista sérvio Novak Djokovic, dá uma entrevista coletiva, em Belgrado, na Sérvia, enquanto o jogador aguarda a deportação da Austrália. Foto: ZORANA JEVTIC / REUTERS Srdan Djokovic, pai do tenista sérvio Novak Djokovic, usa um megafone para discursar em frente à Assembleia Nacional da Sérvia em Belgrado, para protestar contra a decisão do governo australiano de revogar o visto de seu filho, em sua chegada a Melbourne, onde defenderia seu título de tênis no Aberto da Austrália. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O ex-tenista brasileiro Fernando Meligeni, hoje comentarista na ESPN, acredita que o sérvio não imaginava que o governo australiano fosse impedir sua entrada de forma ferrenha e diz que o episódio prejudica a imagem do tênis:

— O quanto ele está preocupado em arranhar a própria imagem? Ele sabia do problema. Ele tem a maneira dele de pensar e lutar pelo que pensa. Não sou a favor da postura dele. Eu aprendi que você não tem o direito de arranhar a imagem do esporte. A gente vai embora, e o esporte fica.

Meligeni prevê uma temporada bastante atribulada para o tenista sérvio se ele continuar sem informar se tomou ou não a vacina.

— Vai chegar num momento em que, se quiser jogar tênis, e a pandemia continuar e o mundo virar isso, de precisar se vacinar, a escolha vai ser dele. Não vai entrar nos países e não vai jogar.

