Los diez más vistos de la semana del 30 de diciembre al 5 de enero

Entornointeligente.com / Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web han preferido

Ómicron: algunos criterios sobre los síntomas y la gravedad de esta variante (22861) La nueva variante del SARS-CoV-2, Ómicron, se detectó recientemente, a fines de noviembre, pero ya se empiezan a conocer sus particularidades…

Se ha esclarecido el 60% de los hechos violentos relacionados con motos eléctricas en 2021 (+Video) (14406) Algunos de los hechos asociados a la sustracción de ciclomotores eléctricos que se hicieron públicos en las redes sociales, son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas con la pretensión de generar un clima…

Díaz-Canel: «El heroísmo de este año ha sido tremendo» (+ Video) (13984) Temas asociados al ordenamiento territorial, la continuidad de estudios, el cumplimiento de la Estrategia Económica y Social, el perfeccionamiento del comercio minorista y otros fueron evaluados durante la reunión del Consejo…

Gina Cabrera, un boleto a la eternidad (+Video) (12790) La actriz de impresionante belleza; de palabra suave, aunque cuajada; de mirada dulce y sonrisa delatora de bondades, fundadora de la Televisión Cubana, se ha ido ayer del mundo, a los 93 años, y un sobrecogimiento embarga a …

Detecta Israel su primer caso de flurona, un contagio doble (+Video) (12767) Israel detectó su primer caso de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez, en una mujer embarazada no vacunada que dio a luz en el Hospital de Beilinson…

Fijan nuevas tarifas para algunos servicios jurídicos (12527) Las nuevas tarifas se dieron a conocer en las resoluciones 672 y 673 del 2021 del Ministerio de Justicia, que este jueves se publicaron en la …

La Revolución, como un sol para amanecer la Patria (11123) Quizá ninguna otra sentencia explique como esta suya por qué el 1ro. de enero de 2022 llega la Revolución Cubana a un nuevo aniversario y empieza a vivir su año 64; y lo hace sin renunciar a sus rumbos, a su mística, a los…

José María Vitier, Premio Nacional de Música 2021 (+ Video) (9697) «El premio me deja muy agradecido, es algo que me conmueve y que me compromete cada vez más con la música de mi país», indicó Vitier, una vez repuesto del impacto de la noticia…

¿Cómo logró Cuba inmunizar a su población antes de finalizar el 2021 con vacunas propias? (9149) «Inicialmente llegamos a tener en ideas y diseños más de 40 posibles variantes de candidatos vacunales. En todos los casos, basados en las plataformas tecnológicas con las que contamos en nuestras instituciones», refirió …

EE. UU. sanciona a Airbnb por aceptar huéspedes en Cuba (9092) La empresa estadounidense debe pagar una multa de 91 000 dólares…

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com