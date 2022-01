El actor Sidney Poitier muere a los 94 años

Entornointeligente.com / Sidney Poitier , el primer actor negro en ganar un premio Óscar como actor protagonista de una película, falleció este viernes a los 94 años, según informaron fuentes gubernamentales de Bahamas .

La Oficina del Primer Ministro anunció en su cuenta oficial de Twitter que el jefe de Gobierno, Philip Davis , va a hacer pronto «una declaración sobre la muerte de Sir Sidney Poitier», cuya familia es natural de una de las islas de Bahamas.

Por su parte, el vice primer ministro y titular de Turismo, Chester Cooper , aseguró estar «aturdido por la gran pena» por la pérdida de un hombre al que definió como «un icono y un héroe», aunque no ofreció detalles sobre las causas del deceso.

Poitier nació el 20 de febrero de 1927 en Miami (EE.UU.) pero se crió junto a sus seis hermanos en Cat Island (Bahamas), donde pasó sus diez primeros años de vida, hasta que se mudó a la capital, Nassau, y posteriormente a Florida.

El actor, quien también se destacó como activista de los derechos civiles, ganó el Óscar en 1964 por su rol protagónico en la película «Lillies of the Field» .

Cinco años antes, en 1959, también se consagró como el primer estadounidense negro en recibir una nominación al Óscar de mejor actor por la película «The Defiant Ones» .

Poitier fue además la segunda persona negra en ganar un Óscar, después de Hattie McDaniel , quien obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto por «Gone with the Wind» .

En sus más de 50 años de carrera como actor, participó en más de 40 películas, con clásicos como «Guess Who`s Comming to Dinner», «In the Heat of the Night» y «Blackboard Jungle».

En 2002, recibió el Óscar de honor, premio que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega a aquellas figuras del cine que han tenido un peso especial en la industria.

El intérprete, director y activista fue un auténtico ídolo de Hollywood y también ejerció como embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007. EFE (I)

