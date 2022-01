Dados de Covid de estados e municípios lançados em sistemas do SUS após 10 de dezembro estão indisponíveis

Dados de Covid de estados e municípios lançados em sistemas do SUS após 10 de dezembro estão indisponíveis Plataformas e-SUS Notifica, SI-PNI e ConecteSUS, foram afetadas pelo ataque hacker no mês passado. Em nota, o ministério disse que 'todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e, assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários'. Por g1

07/01/2022 19h41 Atualizado 07/01/2022

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (7) que as plataformas e-SUS Notifica, SI-PNI e ConecteSUS, afetados pelo ataque hacker em dezembro , estão recebendo dados há duas semanas. No entanto, as informações lançadas nessas bases pelos gestores de saúde de todo o país após o dia 10 de dezembro ainda não constam nas plataformas para quem quiser consultá-las .

Problemas no ConecteSUS: antes de ataque hacker, sistema teve polêmica com alteração de dados e falhas PF vê indícios de 'hacktivismo' em ataque ao ConecteSUS

Em nota, o ministério disse que “todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e, assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários”.

Esses dados são importantes para a vigilância de casos, mortes e adesão à vacinação contra a Covid-19.

O e-SUS Notifica, por exemplo, tem como objetivo auxiliar no controle da pandemia no país. Ele foi lançado para receber notificações de síndrome gripal suspeita e confirmada de Covid-19 .

O SI-PNI traz informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no país.

Já o ConecteSUS tem entre suas funcionalidades a emissão do Certificado Nacional de Vacinação contra Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

No podcast O Assunto desta sexta, o infectologista Julio Croda, integrante da Fundação Oswaldo Cruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical detalhou o que faz cada um dos sistemas integrados do SUS e qual o caminho da informação do atendimento nas unidades de saúde até a consolidação no Ministério. Ouça abaixo:

Relembre o ataque

O sistema foi invadido por hackers na madrugada de 10 de dezembro . O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. Os dados de vacinação haviam sido perdidos no dia do ataque, mas foram recuperados em 12 de dezembro .

Na época, o ministério disse que foram atingidos os seguintes sistemas:

e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de Covid). Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) – que tem informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no país. ConecteSUS – funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

Aplicativo do ConecteSUS é invadido e deixa de apresentar dados sobre vacinação

