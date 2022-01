Covid-19: com aumento de 500% no número de testes, clínica particular em shopping já parcela pagamento em dez vezes sem juros

Entornointeligente.com / RIO – Com o avanço da Covid-19 na capital, onde o número de casos passou de dois mil por dia no início deste mês, a corrida por exames para diagnosticar a doença tem lotado os postos públicos de saúde. A prefeitura inaugurou ontem, na Cidade Nova, sua sétima central de testagem. Hoje, outra será aberta no Ciep Nação Rubro-Negra, na Gávea. O governo do estado criará seis polos junto a Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) para fazer testes. Mas a demanda também se multiplicou na rede privada. Uma clínica está fazendo os exames num posto que funciona em sistema de drive-thru num shopping da Barra, e ainda facilita o pagamento em dez vezes sem juros.

Ômicron : Rio volta a superar dois mil casos de Covid diários após quatro meses

A facilidade para dividir o valor no cartão e de não precisar sair do carro tem levado um grande número de pessoas ao Shopping Downtown. Ontem, o tempo de espera chegou a quatro horas. Um exame RT-PCR, com resultado em seis horas, custa R$ 700. O diretor-médico Marcos Villela Pedras, responsável pelo serviço, disse que o número de testes aumentou 500% nesta primeira semana de janeiro em relação a novembro. A média de positividade é de 32%, mas ontem chegou a 43% — bem acima do 0,2% verificado há dois meses.

Mais de 5,5 mil : Cerca de 20% dos profissionais de saúde do município do Rio foram afastados com influenza e após chegada da Ômicron

A prefeitura informou ontem que vai aumentar sua capacidade de seis mil para dez mil testes de Covid-19 por dia. Ontem, antes mesmo da inauguração, marcada para as 8h, já havia uma grande fila em frente posto montado no Clube Municipal do Servidor, na Cidade Nova. A Secretaria municipal de Saúde planeja estar com dez centrais de testagem abertas até a próxima semana.

Gamma, Delta e Ômicron : Entenda o atual cenário da Covid-19 no Rio

Também já estão abertos os serviços na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu; na Unidade Ambulatorial Almir Dulton, em Campo Grande; nas vilas olímpicas do Alemão e de Honório Gurgel; no Parque Olímpico da Barra da Tijuca; e na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho. No domingo, um novo polo será inaugurado em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, ao lado do Centro Municipal de Saúde (CMS) Alvimar de Carvalho.

— Estamos ampliando nossa capacidade de testagem. Convocamos quase 800 técnicos de enfermagem do banco de concursos para reforçar as equipes — disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com