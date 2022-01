Cidade onde irmão de Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito foi beneficiada com verbas do orçamento secreto

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — O município de Miracatu (SP), localizado no Vale do Ribeira, a 137 quilômetros da capital paulista, foi beneficiado com o empenho de R$ 35 milhões em verbas da União no apagar das luzes de 2021. A cidade, de 20 mil habitantes, tem como prefeito Vinícius Brandão (PL), cujo chefe de gabinete é Renato Bolsonaro, irmão do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Um levantamento feito pelo GLOBO identificou que o montante foi empenhado (reservado para gasto) entre os dias 17 e 30 de dezembro por meio dos ministérios do Desenvolvimento Regional; Agricultura; Cidadania e Turismo. Segundo o Portal da Transparência, pelo menos R$ 10 milhões são provenientes de emendas de relator do chamado orçamento secreto — instrumento pelo qual um parlamentar destina recursos federais a uma determinada localidade sem que seu nome apareça publicamente.

Documentos a que a reportagem teve acesso mostram que o dinheiro separado no final de 2021 deverá ser gasto na compra de tratores, manutenção de estradas vicinais, melhorias na drenagem das ruas, assim como em outras obras do centro de eventos da cidade.

O GLOBO apurou que a atuação de Renato Bolsonaro foi determinante para que ao menos uma parte dos empenhos saísse. No Ministério da Cidadania, por exemplo, os recursos só foram reservados depois que o irmão do presidente tratou do assunto diretamente com o titular da pasta, ministro João Roma.

Além dos R$ 35 milhões empenhados, no final do ano, a cidade foi agraciada com o efetivo pagamento de emendas parlamentares. Uma delas partiu de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal e sobrinho do chefe de gabinete do prefeito. No dia 23 de dezembro, Renato postou um vídeo celebrando a chegada de uma retroescavadeira comprada por meio da destinação feita pelo sobrinho.

— Estamos aqui acabando de receber uma PC, uma máquina zero bala, doada de emenda parlamentar do nosso amigo deputado Eduardo Bolsonaro. (…) Parceirão que deu essa oportunidade a Miracatu —disse ele.

Em imagens, os projetos prioritários de Bolsonaro no Congresso Registro, posse e comercialização de armas – PL 6438/19 tramita na Câmara e prevê a ampliação do porte de armas para diversas categorias, como guardas municipais, auditores, peritos, agentes de trânsito, oficiais de Justiça, defensores, advogados, Caçadores, entre outras Foto: Márcio Alves / Agência O Globo Excludente de ilicitude – PL 6125/19 (c) estabelece o excludente de ilicitude, situações em que militares e agentes de segurança podem ficar isentos de punição ao adotarem conduta tipificada como crime, enquanto atuam na execução da GLO, como matar ou lesionar alguém Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo – 20/02/2018 Aumento de pena para abuso sexual em menores – PL 3780/20 (c) aumenta em 50% as penas para os crimes contra a liberdade sexual e para os crimes sexuais contra vulnerável nos casos de prática por sacerdotes de todos os credos religiosos, profissionais de saúde, de ensino e por qualquer outra pessoa que valer-se da confiança da vítima ou de seus familiares Foto: Ana Branco / Agência O Globo Ensino doméstico (homeschooling) – PL 2401/19 (c) visa regulamentar o ensino domiciliar, em que a responsabilidade pela educação básica recai sobre os próprios familiares, geralmente os pais, ou pode ser compartilhada por grupos de pais reunidos com esse objetivo Foto: Ailton de Freitas / Ailton de Freitas Porte de armas para categorias – PL 3723/19 (s) libera aos CACs o transporte de arma de fogo curta (pistola ou revólver) “em condição de pronto uso” para o local de atividade. Texto também permite que os CACs tenham 16 armas e prevê que os atiradores com mais de 25 anos tenham direito ao porte após cinco anos do primeiro registro Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE Pedofilia como crime hediondo – PL 1776/15 (c) edurece a pena para crimes relacionados à prática da pedofilia, tornando-os hediondo. Isso quer dizer que não haverá a possibilidade, para o condenado, de fiança, indulto ou anistia Foto: Maria Magdalena Arrellaga / New York Times Revisão da Lei de Drogas – PLS 216/17 (s) visa punir traficantes que exploram ou aliciam menores de idade para a venda de drogas. O texto estabelece pena de reclusão de 4 a 6 anos para quem for enquadrado Foto: Marcos Alves / Agência O Globo Alteração do Estatuto do Índio – PLC 119/15 (s) determina que os órgãos responsáveis pela política indigenista "deverão usar todos os meios disponíveis para a proteção" de crianças e mulheres indígenas contra "práticas que atentem contra a vida", entre elas o "infanticídio" e "abuso sexual, ou estupro individual ou coletivo"; além de "escravidão" ou "tortura" Foto: Funai/Agência O Globo Mineração em terras indígenas – PLP 191/20 (c) libera a mineração em terras indígenas. O texto regulamenta ainda a exploração de recursos hídricos e orgânicos nas reservas indígenas Foto: Daniel Marenco / Agência O Globo Licenciamento ambiental – PL 3729/04 (c) altera regras para o licenciamento ambiental de empreendimentos Foto: BRUNO KELLY / Agência O Globo/27-7-2017 Pular PUBLICIDADE Regularização fundiária – PL 2633/20 (c) trata da regularização fundiária da Amazônia, proposta que substituiu a Medida Provisória 910 encaminhada pelo governo. Texto amplia limite de terrenos que podem ser reivindicados por autodeclaração Foto: RAPHAEL ALVES / Agência O Globo PUBLICIDADE Já o prefeito, Vinicius Brandão, prestou os agradecimentos a Bolsonaro e Eduardo e anunciou que a máquina será usada para “auxiliar os agricultores” e “fazer um pocinho para criar tilápia”.

Reduto da família Bolsonaro, Miracatu se tornou um ponto estratégico para as pretensões eleitorais do clã. O município é cercado de cidades governadas por prefeitos do PSDB, correligionários do governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato à Presidência em 2022 contra Bolsonaro.

Cinco dias antes de receber o trator, Renato fez outra publicação, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na ocasião, ele anunciou dois “presentões”: a construção de uma escola e de um campus do Instituto Federal de São Paulo no local.

