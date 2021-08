“Chuo” Torrealba no será candidato por Sucre (Audio Noticia)

Jesús "Chuo" Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática desmintió la información de su candidatura para la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda.

“Hubo una invitación que me hicieron los alcaldes que coordinan Fuerza Vecinal; ellos me plantearon la intención de realizar primarias en Miranda, hubo algunas dificultades y querían que les ayudara (…) Yo encantado; también se planteó la oferta de que fuese candidato pero dije que lamentablemente no podía porque estoy ayudando en diversas situaciones para lograr soluciones”, explicó Torrealba.

En su opinión, al municipio Sucre es necesario hacerle una oferta para que sus habitantes recobren la credibilidad en la propuesta opositora, “porque hace cuatro años se era gobierno y se retiraron sin pelear”.

Con respecto al estado Miranda, Torrealba asegura que la figura de Héctor Rodríguez, actual gobernador y posible candidato del oficialismo, es la que menos rechazo tiene, “es un adversario de cuidado al que hay poner un contendor con solidez”.

