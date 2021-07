VIDEO: Una decena de ladrones roba una tienda de lujo en San Francisco y huye con bolsos a plena luz del día

6 jul 2021

Los delincuentes asaltaron el local cuando se disponía a cerrar y escaparon en vehículos que los esperaban en la calle.

El pasado lunes, un grupo de al menos diez ladrones saqueó una tienda de lujo Neiman Marcus en el centro de la ciudad de San Francisco, en EE.UU.

Según los reportes de medios locales, el suceso habría ocurrido sobre las 6 de la tarde, cuando la tienda se disponía a cerrar. Testigos contaron que los delincuentes robaron varios artículos de las estanterías del establecimiento antes de huir en vehículos que los esperaban en la calle.

Un video publicado en Twitter muestra a diez individuos saliendo a la carrera de la tienda a plena luz del día con bolsos en las manos. Algunos llevaban puestos guantes, mascarillas y capuchas.

El 5 de julio un grupo de al menos diez ladrones saqueó una tienda de lujo Neiman Marcus en el centro de la ciudad de San Francisco, en EE.UU. pic.twitter.com/9fSk8eM0uU

Otra publicación muestra supuestas fotografías tomadas dentro de la tienda luego del robo en las que se ven estanterías vacías y una vitrina rota.

La Policía ya está realizando una investigación sobre lo sucedido, aunque de momento no se ha practicado ningún arresto ni se ha revelado la identidad de los criminales.

