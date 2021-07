Turismo dominicano sigue claro trayecto hacia la expansión

Entornointeligente.com / El ministro David Collado ofreció los datos. El ritmo de reserva de boletos aéreos para República Dominicana ha mejorado considerablemente para verano de 2021; el país cuenta ya con poco más del 90 % del total de reservas hechas en el verano de 2019, cuando no había pandemia. Mientras, las reservas hechas para llegar en diciembre 2021 superan los niveles anteriores a la llegada de covid-19. Son muestras de que la “industria sin chimenea” transita el camino de la recuperación y que desde los países emisores ha vuelto a despertar el interés en visitar y conocer los atractivos dominicanos.

Las búsquedas desde Google en Estados Unidos de los destinos Punta Cana y República Dominicana ya retornaron a los niveles prepandemia y las búsquedas “Punta Cana” desde Canadá tocaron su punto máximo pospandemia en junio pasado.

El pasado mes de junio de este año llegaron a República Dominicana 468,367 no residentes, lo que representa un aumento de 19.6 % con relación a mayo del mismo año, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo.

El ministro David Collado aseguró ayer en rueda de prensa en el hotel El Embajador que por primera vez en 14 meses el influjo de no residentes a la República Dominicana supera los 450 mil pasajeros, recuperando así el 80 % de los visitantes que llegaban antes de la pandemia del covid-19. Los no residentes se dividieron en 405,643 turistas, más 62,724 visitantes familiares. Las cifras indican que entre enero y los primeros veinte días de junio (casi seis meses) han llegado al país de forma acumulada 1,903,474 turistas, y eso representa el 53.2 % de las llegadas totales registradas entre enero y junio. De los 405,643 turistas, 346,299 fueron extranjeros y 59,344 de origen dominicano. En un comentario sobre las cifras, Rafael Blanco Tejera, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana – Asonahores- resaltó que la meta es recuperar el turismo, basado en la estrategia de turismo responsable. Desde su punto de vista, el turismo no representa riesgo para la salud. En otra parte del turno que agotó, el empresario destacó que las inversiones se están restableciendo y citó los capitales que se colocarán en Pedernales, así como en Miches y otros puntos de la geografía nacional.

Las llegadas de no residentes a los aeropuertos de Santo Domingo y Santiago sobrepasaron en junio 2021 los registros de junio de 2019 en 16 % y 31 % respectivamente. En cuanto a la entrada de vuelos a República Dominicana (según el corte al 20 de junio) se produjeron 2,459 del tipo comercial y de ellos el 69 % fue de EE. UU, 7 % de Puerto Rico y de Panamá 4 %.

Llegadas por vía aérea dejan ver el ascenso por meses

Cuando se mira las llegadas vía aéreas de visitantes no residentes, el comportamiento es el siguiente: En enero llegaron 205,311, en febrero 198,487, en marzo 313,281, en abril 327,074, en mayo 390,554 y en junio 468,367.

En junio del año 2021 la estadía mediana de turistas fue de siete noches, impulsada principalmente por la duración de los turistas estadounidenses y por la registrada en la zona más turística de República Dominicana.

