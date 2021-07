Tormenta tropical Elsa se aleja de Cuba rumbo a Florida, EE.UU.

Entornointeligente.com / El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó en horas de la noche del lunes que la tormenta tropical Elsa abandonó la isla caribeña rumbo a las costas de Florida, Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN :

Tormenta tropical Elsa avanza sobre La Habana, Cuba

Las autoridades meteorológicas señalaron que se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en las regiones del centro y occidente de Cuba.

El Insmet partió de la isla caribeña por un punto en la zona limítrofe entre La Habana y la provincia de Mayabeque.

#TormentaTropicalElsa

Alrededor de las 10 de la noche el centro de la tormenta tropical Elsa salió por la costa norte, en un punto entre La Habana y Mayabeque.

Continuarán las lluvias en occidente.

Más info en el Aviso de Ciclón Tropical a la medianoche pic.twitter.com/lhkilnLpZL

— Centro de Pronósticos, Insmet (@cnp_insmet_cuba) July 6, 2021 Se espera que Elsa atraviese el golfo de México, donde según los meteorólogos podría fortalecerse antes de azotar la península de Florida, donde varios lugares están bajo aviso de tormenta tropical.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) se espera que la tormenta se acerque a los Cayos de Florida, en algún momento de este martes.

Here are the 11PM EDT July 5 Key Messages for Tropical Storm #Elsa , which has recently emerged back over water after crossing Cuba today. For more details: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ovN6qmoxiV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021 En su última actualización el NHC alertó que la tormenta Elsa se encuentra sobre el estrecho de la Florida, comenzando a deteriorarse las condiciones en la zona de los Cayos.

Tropical Storm #Elsa Advisory 23A: Elsa Now Over the Florida Straits. Conditions Beginning to Deteriorate Across the Florida Keys. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021 Según la agencia estadounidense, Elsa tenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora en su avance hacia EE.UU.

El huracán Elsa provocó el viernes varios daños en infraestructuras de los países caribeños durante su paso, ocasionando cortes de electricidad, caída de árboles y afectando las viviendas de las poblaciones.

Elsa se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica el viernes antes de debilitarse a tormenta tropical el sábado.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com